Aston Villa ferme son centre d'entrainement à cause du Covid-19

En raison d'une hausse significative de cas de Covid-19, le club anglais d'Aston Villa a choisi de fermer son centre d'entrainement.

a été contraint de fermer son terrain d'entraînement après avoir subi une «épidémie importante de coronavirus». Le choc du troisième tour du club en avec étant désormais incertain.

L'équipe de Dean Smith devait accueillir vendredi les champions d' en titre. Cependant, l'équipe première de Villa a maintenant vu sa dernière séance d'entraînement annulée.

Cette décision a été prise après qu'un certain nombre de joueurs et d'entraîneurs aient reçu des résultats positifs de la dernière série de tests effectués lundi. Les personnes impliquées ont été envoyées à l'isolement, mais il reste à voir quelle ligne de conduite doit être prise à partir de ce point.

Une déclaration publiée sur le site Web officiel se lisait comme suite: «Aston Villa peut confirmer que le club a fermé son terrain d'entraînement de Bodymoor Heath après une importante épidémie de coronavirus. Un grand nombre de joueurs et d'employés de l'équipe première ont rendu des tests positifs après avoir été régulièrement testés lundi et sont immédiatement passés à l'isolement. Une deuxième série de tests a été effectuée immédiatement et a produit des résultats plus positifs aujourd'hui."

«L’entraînement de l'équipe première avant le match de la FA Cup de demain contre Liverpool a été annulé. Des discussions sont en cours entre les représentants médicaux du club, la Football Association et la », ajoutait la note.

Villa n'est pas le premier club à avoir été touché par un certain nombre de tests Covid-19 positifs. a vu ses rangs s'affaiblir à cause de multiples cas et Pep Guardiola était obligé de revoir complètement ses plans pour les derniers matches.

Le match prévu des Citizens en Premier League contre a été reporté le 28 décembre, les matchs de contre et ont aussi été repoussés à la suite d'une épidémie parmi l'équipe et le personnel des Cottagers.

Villa devra peut-être adopter la même approche après avoir vu ses plans pour faire face à Liverpool perturbés, mais il reste à déterminer si l'équipe de Smith peut se rendre sur le terrain. La Premier League avait rapporté mardi que 40 cas positifs, un record cette saison, avaient été enregistrés lors de la dernière série de tests.