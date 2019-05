Aston Villa - Derby County (2-1) : Aston Villa promu en Premier League

Les Villans ont remporté la finale des play-off de Championship contre Derby County à Wembley et évolueront dans l'élite la saison prochaine.

Championship

- Derby County : 2-1

Buts : El Ghazi (44e), McGinn (55e) - Marriott (82e)

Quatre ans après avoir été relégué en Championship, Aston Villa va faire son grand retour en . Club historique du championnat d' , l'équipe basée à Birmingham dans le nord du pays et ayant par le passé remporté une , sept titres de champion d'Angleterre, sept et cinq anglaise, va retrouver son rang dans l'élite du football britannique après quatre saisons en seconde division.

Face au Derby County de Frank Lampard, Aston Villa, le cinquième de Championship lors de la saison régulière et qui avait battu West Bromwich Albion au tour précédent, n'a pas raté le coche ce lundi à Wembley. Le club soutenu par le prince William a pris les devants dans cette rencontre en fin de première période, au meilleur moment, juste avant de rentrer au vestiaire. Plus solides, les Villans ont pris la tête grâce à un but de l'ancien Lillois, El Ghazi.

En seconde période, les hommes de Dean Smith ont fait le break grâce à une réalisation de McGinn. Néanmoins, Aston Villa s'est fait peur en fin de rencontre. Marriott a réduit l'écart pour Derby County a une dizaine de minutes de la fin de la rencontre. Les hommes de Frank Lampard ont ensuite poussé dans les derniers instants de la rencontre, mais en vain. C'est finalement, Aston Villa qui l'a emporté et qui va retrouver la Premier League.

Quatrième de Championship l'an dernier, Aston Villa avait manqué son retour en Premier League en butant sur la dernière marche, à ce stade de la compétition, à Wembley, contre . Un an après, les Villans ont retenu les erreurs du passé et se sont servi de cette expérience pour cette fois-ci obtenir leur montée dans l'élite. Désormais, ils vont devoir se préparer au mieux à la transition brutale entre la seconde et la première division pour ne pas faire l'ascenseur comme Fulham.