Aston Villa a soufflé Manzambi sous le nez de Newcastle

Le transfert de Johan Manzambi à Newcastle semblait acquis, mais l’attaquant international suisse a finalement opté pour Aston Villa. Les Magpies avaient trouvé un accord avec Fribourg d’environ 60 millions d’euros, mais ils n’ont pas réussi à convaincre le joueur, qui finalise désormais son arrivée chez les Villans.





Le buteur suisse, auteur de trois buts et deux passes décisives lors de la Coupe du monde 2026, est attendu pour remplacer Amadou Onana, victime d’une rupture des ligaments croisés face à la Belgique.