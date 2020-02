ASSE - Loïs Diony : "Ça devient de plus en plus inquiétant"

Buteur face à Brest, samedi, Loïs Diony n'a pas pu empêcher le nouveau revers de son équipe (3-2), désormais plongée dans une situation de crise...

Totalement dépassés et menés de trois buts à la pause, les Stéphanois sont revenus avec d'autres intentions, sans parvenir à renverser la tendance, dimanche après-midi, face au Stade Brestois (3-2). Encore défaits, les Verts pointent à une inquiétante 16ème place au classement en , et n'arrivent pas à se défaire de cette situation de crise. Pire, les équipes du bas de tableau poussent ces dernières semaines et comblent leur retard sur l'ASSE. De quoi inquiéter l'attaquant Loïs Diony.

"Ça devient de plus en plus inquiétant"

Auteur du second but de son équipe dimanche dans le Finistère, l'ancien du DFCO a reconnu que son équipe traverse actuellement une période particulièrement difficile, évoquant aussi les récents résultats des concurrents, qui n'incitent pas non plus à l'optimisme. Bien au contraire.

"Le changement tactique a failli fonctionner, mais on traverse une période difficile. Tout va contre nous en ce moment. On a fait une bonne deuxième mi-temps, mais remonter trois buts, c’est quasiment impossible. Chaque match qui passe est une nouvelle défaite en ce moment et, derrière, les autres gagnent. Ça devient de plus en plus inquiétant mais il faut se serrer les coudes et qu’on défonce tout sur le terrain", a estimé l'attaquant au micro de beIN Sports après la rencontre. Lucide.