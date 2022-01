ASSE : Ignacio Ramirez, six mois et puis s'en va

L'été dernier, son arrivée avait apporté son lot d'espoir aux supporters stéphanois. Seule recrue des Verts lors du mercato, Ignacio Ramirez n'aura finalement brillé que par ses absences répétées dans le Forez. Aucun de Claude Puel et Pascal Dupraz n'ont visiblement cru en ses qualités, et l'Uruguayen n'a jamais vraiment eu l'occasion de faire ses preuves.

Seulement six bouts de matches à l'ASSE

Considéré comme un espoir dans son pays natal, Ignacio Ramirez a pris part à six rencontres toutes compétitions confondues, entrant généralement pour quelques petites minutes, et n'a jamais trouvé le chemin des filets. Mardi soir, l'ASSE a annoncé la fin anticipée de son prêt. Retour à l'envoyeur. "L’AS Saint-Étienne, le Liverpool Fùtbol Club (Uruguay) et Ignacio Ramirez ont trouvé un accord pour le retour de prêt anticipé de l’attaquant, à compter de ce jour", a ainsi précisé le club stéphanois, bon dernier de Ligue 1 et en grand danger de relégation.

"Arrivé dans le Forez l’été dernier, l’Uruguayen de 24 ans a disputé six rencontres sous le maillot Vert. L’ASSE remercie Ignacio Ramirez pour son professionnalisme et lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière", écrivent ensuite les Verts, toujours à la recherche d'un attaquant sur le marché des transferts, alors que Wahbi Khazri brille à la CAN avec la Tunisie.

Ramirez s'est engagé au Nacional

Dans la foulée, l'énigmatique Ignacio Ramirez s'est engagé en faveur d'un autre club uruguayen, celui du Nacional, à Montevideo. Si son aventure en France a été un véritable échec, il s'apprête cette fois à découvrir l'un des meilleurs clubs de son pays. Loin du froid du Forez, il pourrait retrouver toutes ses sensations et espère retrouver la sélection.