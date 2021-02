ASSE - Claude Puel : "Ce groupe va être costaud et fort"

L'entraîneur de l'ASSE avait à coeur de savourer le succès obtenu à Rennes (0-2), appréciant grandement l'état d'esprit affiché par son groupe.

Le constat est dur pour le Stade Rennais : si les hommes de Julien Stephan occupent toujours la cinquième place de Ligue 1, ils n'ont gagné qu'une fois depuis le début de la nouvelle année (sur la pelouse de Brest, le 17 janvier). Dimanche, ils ont encore été défaits par une surprenante équipe de l'AS Saint-Etienne (0-2).

Révoltés ces dernières semaines, eux qui restent sur trois victoires et un match nul en Ligue 1, les Verts ont confirmé leur regain de forme en Bretagne. Face à des Rennais impuissants et en panne d'inspiration, l'AS Saint-Etienne est allée signer une victoire référence et compte désormais 29 points. Une joie pour son entraîneur.

"On prend du plaisir dans ce genre de performance"

En conférence de presse d'après match, Claude Puel avait en effet à coeur de savourer ces trois points engrangés. "De temps en temps d'être réaliste on prend, ça ne nous arrive pas si souvent. Il n'y a même pas trois jours il a fallu 21 tirs et on n'a pas marqué. Aujourd'hui on a joué les bons coups. C'est un match intéressant dans la solidarité, on n'a pas eu la possession mais on est resté très solide en exploitant la moindre situation. C'est une belle victoire à l'extérieur face à une équipe qui joue la tête du championnat et à qui on n'a pas laissé de place. Ils ont pressé et nous ont empêché de bien relancer, c'est un match intéressant parce qu'il est fait de solidarité et de structure".

Selon lui, il faudra compter sur le club du Forez pour lutter jusqu'au bout. "Il n'y a pas de changement radical, on s'accroche, on bataille à chaque match, il y a des matchs où on a dominé notre sujet mais on ne prenait que des nuls, je considère qu'on méritait de gagner ces matchs. C'était frustrant. On continue de s'accrocher, on a moins de problèmes défensifs, on ne prend plus de buts casquettes (...) C'est un groupe qui progresse, on vit une saison difficile mais dans l'adversité ce groupe va être costaud et fort. Il ne lâche pas et continue de regarder devant et tout donner. Quand je vois l'expression collective dans ce qui est mis en oeuvre, c'est super", a ainsi confié Claude Puel.

"On a été très solidaire, on prend du plaisir dans ce genre de performance, en bataillant pour conserver un résultat. On a une semaine pour préparer le prochain match, un match très important, on a un mauvais souvenir à Reims. On aura le temps de s'y pencher. On le voit dans ce championnat, il n'y a pas de certitudes pour les équipes".