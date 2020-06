ASM - Non conservé, Adrien Silva ne comprend pas

Alors qu'il pensait poursuivre l'aventure en Principauté, le Portugais n'a finalement pas été conservé. Une décision forcément difficile à digérer...

Élément important de l'AS lors de la saison 2019-20, Adrien Silva semblait promis à poursuivre l'aventure en Principauté la saison prochaine. Finalement, les dirigeants du club du Rocher n'ont pas donné suite à l'aventure commune. À la grande surprise du principal intéressé, qui s'imaginait rester...

"J'ai encore un an de contrat avec Leicester donc je suis dans une meilleure situation que certains joueurs. C'est un point positif. Mais ce qui vient de se passer vient une nouvelle fois de me prouver que rien n'était jamais acquis dans le foot. En tout cas pas avant que les choses soient couchées sur papier...", a expliqué le Portugais, dans les colonnes de France Football, ce dimanche, qui explique un revirement de situation de dernière minute orchestré par les dirigeants de l'ASM.

"Étonné car je me suis très bien adapté à l'ASM"

"Monaco avait émis le souhait de me garder en tant que cadre au sein de son prochain effectif. C'est en tout cas ce que les dirigeants m'avaient indiqué. Mais pendant la crise, le club m'a fait part de son changement de décision. C'est quelque chose qui m'a... surpris. Ça m'a étonné car je me suis très bien adapté à l'ASM et que je pensais avoir rendu des services à un moment où le club était en proie à de grosses grosses difficultés. Quand je suis arrivé, le club était avant dernier", a expliqué Adrien Silva. Forcément déçu par cette situation, le milieu de terrain est aussi en proie à de nombreuses interrogations, lui qui appréciait le fait d'évoluer en .

"L'incompréhension, oui. Il n'y a pas qu'un seul club dans le monde donc je saurai passer à autre chose mais je m'étais attaché aux gens du club, je m'y sentais bien. Et quand un joueur est bien dans sa tête, les choses fonctionnent bien. J'aurais donc aimé continuer comme ça", a-t-il confié, jugeant le niveau du championnat français très satisfaisant, bien qu'un cran en dessous de la . "J'ai été agréablement surpris par l'intensité. C'est un cran moins intense que l' , bien sûr, mais il y a du rythme. Au niveau physique, ce Championnat n'a rien à envier aux autres. Le seul petit bémol se situe au niveau tactique. La plupart des équipes attendent plus la faute de l'équipe adverse qu'autre chose. À l'exception de Paris, bien sûr, mais ce club n'appartient pas vraiment à la ", a enfin déclaré l'international ibérique.