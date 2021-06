Ashley Young vers un retour à Aston Villa

L'international anglais Ashley Young s'apprête à effectuer son come-back dans son ancien club d'Aston Villa.

Ashley Young est sur le point d'effectuer un retour en Premier League en retrouvant son ancien club d'Aston Villa, Goal peut le confirmer.

Le joueur de 35 ans, qui quittera l'Inter à la fin du mois à l'expiration de son contrat, avait suscité l'intérêt de Watford et Burnley avant que le club de Dean Smith ne le contacte.

L'accord est actuellement en cours de finalisation et pourrait être annoncé dans les prochaines 24 heures, l'ancien international anglais devant signer un contrat de courte durée.

Young a passé quatre ans avec Villa après avoir rejoint Watford en 2007 et était un élément central de l'équipe alors dirigée par Martin O'Neill. Les Villans étaient tout proches de s'inviter en Ligue des champions lors de la saison 2009-10, avec Young, James Milner et cie. Après cette saison-là, Young avait rejoint Manchester United où il est resté neuf ans.

Il a remporté cinq trophées à Old Trafford, dont la Premier League, la Ligue Europa et la FA Cup, avant de partir pour l'Inter en 2020. Sous la direction d'Antonio Conte, Young a été sacré champion de Serie A. Après le départ de l'expérimenté coach, le joueur de 35 ans a décidé de rentrer en Angleterre et retrouver donc les Villans.

Sur la scène internationale, Young a honoré 39 sélections pour l'Angleterre, signant au passage 7 réalisations.