Ashley Young : "Comme Sir Alex, Solskjaer est obsédé par la victoire"

Ashley Young, l'expérimenté latéral de MU, juge qu'il existe beaucoup de points communs entre son actuel coach à United et Sir Alex Ferguson.

La semaine dernière, et pour la première fois depuis 2013, le prix de l'entraineur du mois est revenu à un manager de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer a eu droit à cette distinction pour avoir réussi à relancer les Diables Rouges. Le Norvégien fait tout parfaitement bien depuis qu'il s'est installé sur le banc de l'équipe à la place de José Mourinho. Et, en raison de cette réussite, on commence à s'interroger s'il n'est pas le digne successeur de Sir Alex Ferguson.

Parmi ceux qui ont connu les deux techniciens du côté d'Old Trafford, il y a notamment Ashley Young, qui évolue au club depuis 2011. Pour ce chevronné élément, il n'y a pas de doute ; Solskjaer tient beaucoup de son ancien patron et il a les qualités pour réussir à ce poste. "Lorsque Ole Gunnar est arrivé, d'une certaine manière, j'ai presque eu l'impression que sir Alex était revenu, a-t-il confié dans un entretien à L'Equipe. Parce qu'il était accompagné de Mike Phelan (adjoint historique de Ferguson) et de Michael Carrick. Mais aussi parce qu'Ole Gunnar sait exactement ce que ça signifie de jouer pour ce club. Il est à la fois obsédé par la victoire et par le fait que ses joueurs s'épanouissent sur le terrain, comme sir Alex".

Même s'il apprécie de travailler avec Solskjaer, Young reconnait tout de même que Sir Alex Ferguson reste unique et inégalable : "Il prenait rarement la parole dans le vestiaire, mais il a une telle aura que dès qu'il ouvrait la bouche, tous les joueurs se taisaient, s'asseyaient et écoutaient. Aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai eue de jouer sous ses ordres, c'est l'une des grandes fiertés de ma carrière".

Young (33 ans) devrait être parmi les Mancuniens titulaire, mardi lors du 8e de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Au poste d'arrière droit, il est aujourd'hui indiscutable. Ce n'est pas sa position naturelle, mais il ne s'en plaint pas. Au contraire, il est très content de pouvoir rendre service dans ce secteur. "Si j'avais vraiment le choix, je jouerais ailier, mon poste de prédilection, a indiqué l'ex-joueur d'Aston Villa. Mais au fil de mes années ici, j'ai été amené à jouer à différents postes, en fonction de besoins ponctuels ou des changements tactiques. Ça ne m'a pas posé problème car je crois que j'ai une bonne compréhension du jeu. J'ai aussi compris que cette polyvalence est un atout pour moi, et pour le club".