Asensio, la longue liste de prétendants

FC Valence vs Real Madrid

Cela fait seulement 18 mois que Marco Asensio a quitté le Real Madrid pour le Paris Saint-Germain, mais un retour en Liga pourrait déjà être envisagé.

Il a eu du mal à obtenir du temps de jeu au Parc des Princes au cours de la saison en cours, donc l'opportunité d'un départ en milieu de saison semble être envisageable.

Le PSG est prêt à laisser partir Asencio ce mois-ci, CaughtOffside rapportant que toute offre de l'ordre de 25 à 30 millions d'euros serait acceptable. La Real Sociedad et le Real Betis sont tous deux intéressés par l'ailier de 28 ans, même s'il est probable qu'ils ne se contenteraient que d'un prêt.

L'article continue ci-dessous

Les équipes de Premier League Newcastle United et Aston Villa sont également intéressées par Asensio, et elles auraient sûrement plus de ressources pour le recruter que la Real Sociedad ou le Betis. En tant que tel, il serait difficile pour l'international espagnol de revenir en Liga d'ici la fin du mercato hivernal.