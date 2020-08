AS Rome, Pastore va passer sur le billard

L’ancien milieu du PSG, Javier Pastore, devrait se faire opérer à la hanche prochainement, d’après la presse italienne.

Javier Pastore est pénalisé par des soucis à la hanche depuis le mois de novembre dernier. Afin de s’en débarrasser définitivement, l’international albiceleste a accepté de se faire opérer. Selon La Gazzetta dello Sport, l’intervention chirurgicale est prévue dans les prochains jours.

Un retour sur les terrains espéré en octobre

« El Flaco » a un contrat avec le club italien de l’ qui court jusqu’en 2023. Les décideurs de la Louve espèrent qu’il soit opérationnel en octobre prochain, vu que la durée de rétablissement devrait durer au moins deux mois.

Jusque-là, les Giallorossi n’ont pas pu trop compter sur l’ancien parisien. La source indique qu’ils étaient même prêts à le mettre à la porte cet été, mais le joueur les a convaincus d’être plus patients et lui accorder une dernière chance de prouver sa valeur et sa compétitivité.

Plus d'équipes

Pour rappel, le club de la cité éternelle avait déboursé 24.7M€ pour l’ex-palermitain à l’été 2018. Jusqu’à aujourd’hui, on attend toujours le retour sur investissement. Depuis son come-back dans le championnat italien, Pastore n’a inscrit que 4 buts, toutes compétitions confondues.