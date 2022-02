AS Rome : José Mourinho dément une fracture avec son vestiaire

José Mourinho a démenti s'être disputeé avec une partie de son vestiaire, évoquant même "un mensonge total" et insistant sur le fait que son équipe est satisfaite de ses méthodes. En Italie, il avait été affirmé qu'il avait dit à ses joueurs qu'ils n'avaient "pas de couilles" après la défaite contre l'Inter en Coupe d'Italie. La semaine dernière, la Roma a été éliminée au stade des quarts de finale suite à une défaite 2-0 à San Siro.

"C'est un gros mensonge", assure Mourinho

Des buts de l'ancien attaquant des Giallorossi, Edin Dzeko, et d'Alexis Sanchez ont permis aux champions de Serie A en titre de remporter une victoire confortable, et Mourinho a dû encaisser une nouvelle défaite contre l'un des meilleurs clubs d'Italie. Après le match, le patron de la Roma a critiqué ses joueurs dans le vestiaire, reprochant à certains leur manque de courage et déclarant que d'autres avaient leur place en Serie C.

Mourinho n'a pas encore confirmé ou démenti ce qui a été dit, mais il est catégorique : il a toujours la pleine confiance de l'équipe et il ne changera pas son approche managériale. "D'après les histoires que j'ai entendues, certains auraient pu s'attendre à ce que j'arrive ici avec un œil au beurre noir et un visage tuméfié à cause de tous les coups de poing - c'est un gros mensonge", a-t-il déclaré aux journalistes avant le choc de la Roma contre Sassuolo dimanche. "L'histoire qui est sortie d'une rupture entre moi et les joueurs est un mensonge total. Nous avons parlé après le match, analysé et travaillé sur ces erreurs. C'est comme ça que je travaille", a ensuite assuré l'ancien entraîneur du Real Madrid, de l'Inter et de Chelsea.

Son vestiaire apprécie ses méthodes

"Les joueurs m'ont dit qu'ils étaient satisfaits de mes méthodes de travail. Il n'y a pas de secrets entre nous, je leur dis les choses en face et j'invite les joueurs à dialoguer. Tout le monde m'a dit qu'ils ne veulent pas que je change, alors je leur ai dit que je ne changerai pas. Vous dites que je laisse libre cours à ma frustration, mais pensez-vous que je ne devrais pas faire de reproches à [Roger] Ibanez, [Rick] Karsdorp, [Gianluca] Mancini ou [Chris] Smalling ?", a ensuite questionné le Portugais, particulièrement remonté contre les journalistes.

La Roma a glissé à la septième place du classement de Serie A après 24 matches et n'a plus que l'Europa Conference League à jouer en termes de trophées. Une défaite contre Sassuolo pourrait réduire à néant les chances de qualification des Giallorossi pour la Ligue des champions, et José Mourinho pourrait être à la recherche d'un nouveau poste s'il ne parvient pas à inverser rapidement la tendance. La fin de saison s'annonce donc mouvementée !