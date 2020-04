AS Roma - Sa retraite ? Totti accuse les dirigeants

Dans un live Instagram, Francesco Totti a expliqué à son ami Luca Toni que son souhait était de poursuivre, mais qu'il en avait été empêché...

​Désormais âgé de 43 ans, Francesco Totti est à la retraite depuis la fin de l'exercice 2016-2017. Lui qui avait débuté en 1992. Entre temps, il n'aura porté qu'une seule tunique : celle de la Roma. Homme d'un seul club, l'attaquant a aussi été un élément important de la Squadra Azzurra, avec laquelle il a remporté la en 2006. Légende vivante dans la capitale italienne, il aurait toutefois aimé prolonger le plaisir un peu plus longtemps.

"Ils m’ont dit que je n’étais plus nécessaire​"

En effet, dans un live Instagram, pratique très prisée des footballeurs en cette période de confinement, Francesco Totti a expliqué à son ami Luca Toni que son souhait personnel était de poursuivre à la Roma, mais que celui-ci n'avait pas été respecté par les dirigeants.

"Ils m’ont dit que je n’étais plus nécessaire. Je ne voulais pas arrêter, j’allais bien physiquement même si je ne pouvais pas jouer tous les matches. J’aurais pu aider les jeunes, aider les camarades, l’entraîneur. Puis, dans les moments difficiles, j’aurais même pu jouer vingt minutes. L’important aurait été de faire partie du groupe. Je me suis senti mal parce que j’ai tout donné à Rome, je me serais coupé la jambe", a expliqué l'ancien goleador, non sans une certaine amertume.