AS Roma – La grosse mise au point de José Mourinho sur son avenir

José Mourinho va-t-il quitter l'AS Roma ? L'entraîneur portugais s'est prononcé sur la question avant la finale de la Ligue Europa.

L'AS Roma dispute ce mercredi 31 mai la finale de la Ligue Europa face au FC Séville à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie.

Mourinho en quête d'un nouveau trophée européen

Déjà vainqueur de la Ligue Europa Conférence l'année dernière avec la Roma, José Mourinho peut réaliser un doublé inédit.

En remportant la Ligue Europa, le club romain obtiendrait également un ticket pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions ce qui ne lui est plus possible via la Serie A. La Roma est 6e du classement avec 60 points et ne peut plus rattraper l'AC Milan, 4e avec 67 points puisqu'il ne reste qu'une seule journée à disputer.

Toujours courtisé par de nombreux clubs (dont le PSG), une non-qualification de la Roma pour la prochaine Ligue des champions pourrait-elle inciter le Special One à s'en aller ?

Mourinho est catégorique : il ne discute avec aucun autre club

C'est la question qui lui a été posée avant la finale de la Ligue Europa par un journaliste et José Mourinho a répondu sans langue de bois : « J'ai parlé à mes deux capitaines, ils m'ont posé une question similaire à la tienne. Je leur ai répondu de façon objective. Ils n'ont pas à en parler, c'est entre les joueurs et moi. Mais ils savent ce que je pense. La situation est différente de celle avec l'Inter (en 2010, n.d.l.r.). A l'Inter, je n'avais pas encore signé de contrat avec le Real Madrid, mais nous étions déjà d'accord sur tout. Mais à l'heure actuelle, j'ai zéro contact avec d'autres clubs. Donc la situation est totalement différente. Tout cela ne m'intéresse pas. »

Début mai, le célèbre entraîneur portugais avait déjà ironisé lors d'une autre conférence de presse sur l'intérêt du PSG : « S'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'ils ne m'ont pas parlé. »

Agé de 60 ans, José Mourinho est sous contrat avec la Roma jusqu'en juin 2024 et entraîne le club depuis juillet 2021.