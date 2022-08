AS Monaco – Mohamed Camara : "Je ne dois pas me comparer à Tchouaméni"

Recruté par l'AS Monaco pour succéder à Aurélien Tchouaméni, le Malien Mohamed Camara rejette les comparaisons.

L'AS Monaco a pris son temps pour compenser le départ d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Sans son précieux milieu de terrain, le club de la Principauté a été éliminé au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions par le PSV Eindhoven.

Monaco s'est finalement attaché les services de Mohamed Camara, qui évoluait au RB Salzbourg. Présenté officiellement aux médias le jeudi 18 août, le Malien a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre l'ASM et refuse d'être présenté comme le successeur de Tchouaméni.

Sur son choix de rejoindre Monaco

« On ne peut pas dire non à Monaco. C'est le plus grand club français et il est reconnu en Europe. Le projet est magnifique et m'a beaucoup plu. J'ai aimé le discours de l'entraîneur et des dirigeants. C'est un endroit où je vais pouvoir continuer ma progression. »

Sur la non-qualification de Monaco en Ligue des champions

« Ça n'a rien changé à mon choix. Il était déjà fait avant. J'étais déterminé à rejoindre Monaco où l'équipe est de qualité. À nous d'être à 100 % pour faire une très belle campagne de Ligue Europa. »

Sur ce qu'il connaît de la Ligue 1

« Je ne connaissais pas la Ligue 1 mais Hamari Traoré (le capitaine de la sélection malienne qui joue à Rennes, n.d.l.r.) m'a beaucoup parlé d'un championnat de très haut niveau, physique mais aussi très technique. Il m'a donné des leçons et des conseils. C'est un grand frère. On a été dans la même académie (celle de Jean-Marc Guillou, n.d.l.r.). Il m'a dit : « Mo, tu as une qualité incroyable. Tu peux venir jouer en France. Tu t'en sortiras. » Je connaissais aussi Minamino. On a joué un peu ensemble à Salzbourg avant qu'il parte à Liverpool (en 2019-2020). Et Salam Ag Jiddou, qui évolue en réserve ici, m'a beaucoup conseillé également ».

Sur la succession de Tchouaméni

« Je ne dois pas me comparer à Tchouameni. Il a fait de belles choses avec Monaco mais chacun a sa carrière à gérer et je lui souhaite le meilleur. Avoir été choisi, c'est une source de motivation. Je vais mettre toutes mes qualités au service de l'équipe. »