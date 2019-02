AS Monaco, Leonardo Jardim a un plan pour sauver le club

De retour sur le banc de touche de l'AS Monaco, l'entraîneur portugais a dévoilé son plan pour sauver le club actuellement relégable.

Leonardo Jardim n'a pas réussi sa première pour son retour sur le banc de l'AS Monaco, mais il s'en est fallu de peu. Les hommes de l'entraîneur portugais se sont inclinés en demi-finale de la Coupe de la Ligue sur la pelouse de Guingamp lors de la séance des tirs au but. Néanmoins, le club monégasque a déjà tourné la page et est désormais totalement concentré sur la Ligue 1 et l'opération maintien qui va se poursuivre ce samedi à Toulouse.

En conférence de presse, Leonardo Jardim a avoué que ce n'était pas un problème pour lui d'aborder une fin de saison compliquée avec un maintien à jouer, puisqu'il a déjà connu cette situation dans sa carrière : "J’ai déjà joué l’objectif de la montée, de la victoire en championnat, d’une qualification en coupe d’Europe, mais j’ai aussi joué le maintien quand j’étais à Beira Mar. Les joueurs doivent avoir confiance en leurs qualités pour croire en cet objectif. On a besoin de plus de rigueur, d’organisation, combat pour récupérer le ballon. Avec ce groupe, nous sommes capables d’y arriver".

"Oublier le passé"

"Je n’ai pas demandé du temps, j’ai seulement demandé aux joueurs de la bonne attitude. Les mecs veulent bien faire. Je préfère ne pas parler du passé, je veux parler d’ambition et de réussite pour l’objectif. Le football c’est comme ça. Le plus important c’est d’augmenter la confiance de nos joueurs parce qu’ils ont de la qualité", a ajouté l'entraîneur portugais de retour après trois mois à son poste d'entraîneur pour succéder à Thierry Henry.

Leonardo Jardim attend beaucoup de ses joueurs : "Tous ceux qui sont arrivés, c’est pour jouer un peu plus. L’important ce n’est pas jouer 90 minutes, c’est de bien jouer. Je pense qu’on va rester avec un groupe plus restreint. On va réduire le staff aussi. On va travailler avec les personnes qui ont de la compétence et qui ont de l’ambition. (…) On va regarder. Les joueurs qui restent avec nous qui ont un bon comportement. C’est important ne pas penser individuellement. A la fin de l’objectif, on pourra y penser, aujourd’hui, il faut penser collectif".

L'entraîneur portugais n'a pas voulu revenir sur son éviction et n'a qu'un but : sauver l'AS Monaco. "Je ne veux pas parler du passé. On sait tous ce qu’il s’est passé. Mon objectif maintenant c’est le présent. Avec ce groupe là on est capable de réussir", a conclu Leonardo Jardim. Pour cela, Monaco va devoir commencer à remporter ses matches et surtout ceux à domiciles qui causent beaucoup de difficultés au club de la principauté.