AS Monaco - Juventus : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est bien plus qu'un match de football qui se joue ce mercredi soir sur le Rocher. Pour l'AS Monaco, 21e au classement et au bord du précipice, la réception de la Juventus a des allures de jugement dernier. Humiliés à Madrid la semaine passée (1-6) et englués dans une crise de résultats en championnat, les Monégasques n'ont plus le choix : ils doivent gagner pour s'assurer une place en barrages sans dépendre des autres. Sébastien Pocognoli, dont le crédit s'amenuise, a qualifié ce rendez-vous de potentiel "moment de bascule" ou "électrochoc" pour une équipe en perdition. Un nul pourrait suffire arithmétiquement, mais le technicien belge refuse de calculer, conscient que la moindre passivité face à une équipe aussi expérimentée que la Juve serait suicidaire.

Une fronde populaire inédite contre la direction

L'enjeu sportif est d'autant plus dramatique qu'il se double d'une crise institutionnelle majeure. Le divorce semble consommé entre les supporters et la direction du club (Thiago Scuro, Dmitri Rybolovlev). Les groupes Ultras, excédés par le "néant complet" du projet sportif, ont organisé une marche de protestation avant le match pour réclamer des comptes. Dans un stade Louis-II à guichets fermés mais sous haute surveillance pour éviter une invasion de tifosi adverses (comme contre Galatasaray), l'ambiance promet d'être paradoxale : un soutien pour l'équipe sur le terrain, mais une colère froide dirigée vers la tribune présidentielle.

La Juventus, la bête noire en pleine confiance

En face, la Juventus de Luciano Spalletti débarque avec la sérénité de ceux qui ont déjà fait le travail. Qualifiés et rassurés par leur démonstration face au Napoli (3-0), les Turinois ne viennent pas en touristes mais pour optimiser leur classement en vue des barrages. L'histoire ne plaide pas en faveur de l'ASM : la Vieille Dame est la véritable bête noire du club princier en Europe, l'ayant éliminé en 1998, 2015 et 2017. Avec une équipe qui monte en puissance tactiquement et mentalement, Spalletti veut profiter de ce déplacement pour affirmer l'identité de son groupe, même s'il pourrait procéder à quelques rotations.

Pocognoli bricole, Spalletti peaufine

Sur le pré, le duel semble déséquilibré. Pocognoli doit composer avec une défense en chantier et des absences notables, misant sur l'orgueil de ses cadres (Zakaria, Golovin) et la fougue d'Akliouche pour créer l'exploit. Spalletti, lui, s'appuiera sur la solidité de sa charnière et la forme de ses attaquants pour punir la moindre erreur monégasque. Entre un Monaco qui joue sa vie et une Juve qui prépare son printemps, la soirée s'annonce décisive. Une victoire pourrait tout changer sur le Rocher ; une défaite plongerait le club dans une crise dont il pourrait mettre du temps à se relever.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Juventus

La rencontre entre l'AS Monaco et la Juventus sera à suivre ce mercredi 28 janvier 2026 à partir de 21h sur Canal + Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

