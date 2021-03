Arturo Vidal à l’OM, ça chauffe

Jorge Sampaoli aurait déjà sondé Arturo Vidal en vue d’une possible venue à l’OM l’été prochain.

Tout en se donnant à fond sur la saison en cours, comme le prouvent les premiers résultats acquis à la tête de l’OM, Jorge Sampaoli commence déjà à préparer la prochaine. Le technicien argentin planche sur les contours de l’effectif en vue de l’exercice 2021/2022.

Le nouveau coach olympien a déjà plusieurs cibles en vue, et l’une d’elles serait Arturo Vidal. Le milieu chilien dispute actuellement sa première saison à l’Inter. Cependant, il n’entrerait pas vraiment dans les petits papiers d’Antonio Conte et le club lombard serait prêt à le libérer durant le mercato estival.

Sampaoli connait très bien Vidal puisqu’il l’a dirigé pendant plusieurs années au sein de l’équipe chilienne. Ensemble, ils ont d’ailleurs conquis la Copa America 2015. Celle remportée à domicile et qui fut la première de ce pays.

L’entraineur argentin est déjà entré en contact avec son ancien sociétaire. L’information a été confirmée par l’entourage du joueur au quotidien chilien La Tercera : « Sampaoli a discuté avec Arturo parce qu'il le veut à Marseille. C'est une option qui lui plaît, mais il reste à voir ce qui se passera à l'Inter la saison prochaine » a confié un proche d’Arturo Vidal au quotidien chilien ».

Avec Vidal, et si le transfert se concrétise, Sampaoli bénéficiera d’un milieu défensif de qualité et qui possède un grand vécu de la scène internationale. Il a joué dans trois grands championnats différents, portant notamment les couleurs de la Juventus, du Barça et du Bayern Munich. Il compte environ 70 apparitions en Ligue des Champions, mais aussi 118 capes internationales.