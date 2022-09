Arthur, "pas le milieu de terrain dont Liverpool a besoin"

Un ancien de Liverpool a critiqué le choix qu’a fait la direction du club de miser sur le Brésilien Arthur lors de l’ultime jour du mercato.

L’ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher, s’est interrogé sur l’utilité de recruter le joueur brésilien de la Juve, Arthur.

Arthur a rejoint Liverpool sous forme de prêt afin de pallier aux nombreux problèmes de blessures que rencontrent les Reds dans l’entrejeu en ce moment. Mais sa venue ne convainc donc pas l’ancien défenseur du club.

« Arthur est juste là pour combler un vide »

Carragher a déclaré à Sky Sports : « Je ne pense pas qu'Arthur soit la solution dont Liverpool avait besoin. Nous avions besoin d'un joueur plus jeune et plus énergique. Je pense qu'Arthur est juste là pour remplir un vide et c'est pourquoi Liverpool l'a récupéré en prêt ».

« Carra » espérait voir un autre visage débarquer à Anfield cet été. "Le milieu de terrain qu'ils voulaient (Jude Bellingham, Borussia Dortmund) n'est pas disponible pour le moment, donc je pense que c’était logique de se faire prêter quelqu'un d’autres en prêt."

Avant Arthur, Liverpool avait mis la main cet été sur Darwin Nunez, sur Fabio Carvalho et sur Calvin Ramsay pour un total d’investissements de 90 millions d’euros.