"Saliba peut devenir le Van Dijk d'Arsenal"

Une ancienne légende d'Arsenal pense que le Français William Saliba peut atteindre chez les Gunners le niveau de Virgil Van Dijk.

William Saliba a le potentiel pour être le "Virgil van Dijk d' ", d'après Alan Smith, un ancien grand joueur du club londonien. Ce dernier, qui avait inscrit le but victorieux en finale de la Coupe des Coupes 1994, estime que Mikel Arteta peut transformer le joueur qui débarque de Saint-Etienne en un "défenseur de classe mondiale".

Arsenal est parvenu à un accord pour signer Saliba l'été dernier, mais a renvoyé le joueur chez les Verts dans le cadre d'un prêt et ce afin qu'il continue à s'aguerrir au plus haut niveau. L'arrière de 19 ans a disputé 17 matchs avec l'équipe stéphanoise avant l'annulation de la en avril en raison de l'épidémie de coronavirus, aidant les hommes de Claude Puel à éviter de justesse la relégation.

"Arteta devra prendre Saliba sous son aile"

Saliba n'a pas été autorisé à participer à la finale de la le mois dernier contre le . Arsenal lui ayant demandé de rentrer à Londres, mais il a quand même pu assister au match en tant que spectateur juste avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers à l'Emirates Stadium. Avant le match en question, il a exprimé son enthousiasme à l'idée de renforcer l'équipe londonienne, en déclarant dans un entretien à L'Equipe: "J'ai le béguin pour Arsenal. Je n'ai pas hésité une seconde de rejoindre ce club. Je découvre un autre monde."

Les problèmes défensifs d'Arsenal ont été bien perceptibles la saison dernière, et Smith pense que la présence de Saliba pourrait faire une énorme différence s'il est bien pris en charge par Arteta. La légende des Gunners a effectué une comparaison entre le Français et le colosse de Virgil van Dijk lorsqu'on lui a demandé quels changements devaient être apportés à l'équipe actuelle durant l'intersaison en cours. "Je me demande si on lui offrira immédiatement sa chance, s'est interrogé Smith dans une intervention à Sky Sports. Saliba, de toute évidence, a un potentiel énorme en tant que défenseur de classe dans le moule de Virgil van Dijk. J'imagine déjà Arteta sur ce terrain d'entraînement, travaillant dur avec le joueur de 19 ans pour lui inculquer de bonnes habitudes. En fonction de la façon dont cela se passe, nous pourrions voir le Français se révéler très tôt. À côté de qui, c'est une autre question. Arteta continuera-t-elle avec une défense à trois ou changera-t-il de système".