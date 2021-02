Arteta : "Manchester City est la meilleure équipe en Europe"

Le manager d'Arsenal estime qu'il n'y a aucune équipe qui est en mesure de rivaliser avec Manchester City actuellement.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que Manchester City était la meilleure équipe d'Europe avant la confrontation prévue entre les deux équipes en Premier League.

L'équipe de Pep Guardiola a totalise actuellement une avance de 10 points au sommet du classement de la Premier League suite à son incroyable série de 17 victoires consécutives. Les Gunners, quant à eux, abordent ce match en étant 10es et avec un seul glané lors des quatre derniers matches de championnat.

"Ce qu'ils ont fait, c'est réagir lors d'une période difficile", a souligné le patron des Gunners en faisant référence à l'entame poussive de City en cette campagne 2020-2021. "Une grande équipe doit faire cela quand tout le monde doute de sa capacité à concourir à nouveau et à être l'équipe qu'il est. Ils ont réagi de manière vraiment convaincante, tous unis et faisant ce qu'ils font de mieux: être très réguliers et gagner des matchs très confortablement."

"Je pense que c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. La façon dont ils jouent, le football qu'ils jouent et la constance des résultats font que ce sont les meilleurs. Nous avons donc un grand mais aussi très excitant défi devant nous ce dimanche", a poursuivi le coach ibérique.

City dévaste actuellement tout sur son passage. Le dernier match que les Eastlands n'ont pas réussi à gagner c'était contre West Brom le 15 décembre dernier et la dernière défaite a été concédée le 21 novembre contre Tottenham. En outre, ils ont gagné leurs 10 premiers matches de Premier League en 2021, la plus longue série de victoires jamais accomplie par une équipe anglaise à l'entame d'une année civile. City brille aussi par son travail défensif, n'ayant concédé que 15 buts en championnat cette saison. Chelsea et Aston Villa, qui ont concédé 24 buts chacune, sont à égalité pour la deuxième place dans cette catégorie.

Pour rappel, après avoir pris sa retraite en tant que joueur, Arteta a commencé sa carrière d'entraîneur à Man City en 2016 en tant qu'assistant de Guardiola. L'Espagnol s'est construit une bonne réputation pendant son séjour à Manchester et il en a profité pour prendre en charge les Gunners en 2019.