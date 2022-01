Arsène Wenger veut retrouver un club, mais…

La vie de club manque à Arsène Wenger. Depuis son départ d’Arsenal en 2018, 22 ans après son arrivée en Premier League, l’Alsacien a décliné tous les bancs qui lui ont été proposés. Mais il a accepté un bureau, à la FIFA, en tant que directeur du développement du football mondial. Jusqu’à quand ?

"On est accro toute sa vie…"

Wenger se plaît à la FIFA, avec laquelle il tente actuellement d’imposer la Coupe du monde tous les deux ans. Mais l’envie de retrouver un club le "titille tout le temps", comme il l’a confié lors d’un long entretien accordé au quotidien régional Le Parisien. En revanche, ce ne sera pas pour entraîner, cette fois-ci.

"On n'est jamais totalement guéri. On est accro toute sa vie. (…) Vivre le sport de haute compétition, la quête du résultat m'intéresse encore. Même si ce n'est peut-être pas directement sur le terrain... Faire partie d'un groupe qui doit gagner m'intéresse. Travailler avec une sélection ? On peut tout imaginer. Faire des résultats, guider un club m'intéresse encore", a déclaré Wenger.

Wenger dément les rumeurs avec le PSG

En revanche, ce ne sera pas au Paris Saint-Germain. Ou pas dans l’immédiat, tout du moins, car celui qui a également entraîné au Japon ou encore à Monaco a démenti les rumeurs d’une éventuelle arrivée dans la capitale en tant que directeur sportif.

"C'est de l'invention pure et simple. Même si j'ai de très bonnes relations avec le PSG", a rappelé Wenger dans Le Parisien, alors que des rumeurs ont récemment cité son nom à Paris pour accompagner Zinédine Zidane en tant qu’entraîneur.