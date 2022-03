Arsène Wenger prêt à replonger ?

Le très respecté coach français a quitté les Gunners en 2018 après 22 ans à la tête de cette équipe et il n'a plus dirigé la moindre équipe professionnelle depuis, que ce soit en club ou au niveau international. Il se concentre depuis sur son travail au sein de la FIFA.

"J'ai passé 40 saisons sur le banc de touche et si j'écoute mes tripes, je le ferais encore", a déclaré Wenger lors d’une intervention sur beIN SPORTS, la chaine pour laquelle il œuvre comme consultant.

L'article continue ci-dessous

"On ne se débarrasse pas de cette drogue"

L’Alsacien a poursuivi en indiquant qu’il n’était pas totalement exclu qu’il replonge : "Ça me manque toujours. L'intensité me manque toujours. Et donc, dans l'ensemble, je suis toujours vulnérable. Je suis comme un gars qui n'a pas pris de drogue".

« Je pense aussi que je peux contribuer d'une manière différente. Maintenant, au football et si je peux le faire dans le monde entier, c'est satisfaisant. Plus intellectuellement, peut-être quand le physique est intense, mais peut-être aussi plus efficacement dans le monde », a-t-il conclu.

Depuis quelques mois, Wenger se consacre au projet d’une Coupe du Monde tous les deux ans. Il a cherché à vendre l’idée à tous les acteurs du ballon rond, mais n’a pas reçu beaucoup de retours positifs. Il faudrait aujourd’hui un incroyable revirement de situation pour que ce plan aboutisse.