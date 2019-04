Nice - Arsène Wenger encense Patrick Vieira : "Il a un charisme naturel, une forme d'élégance et d'autorité"

Interrogé sur Patrick Vieira dans un entretien accordé au CFC, Arsène Wenger n'a eu que des propos élogieux envers son ancien joueur.

Arsène Wenger a accordé un entretien au Canal Football Club, ce dimanche soir, où Patrick Vieira était également invité.

Sous les yeux de son ancien poulain, l'ancien manager emblématique d' n'a eu que des compliments à formuler. "Il a construit intelligemment et patiemment sa carrière. Il a aussi un charisme naturel, une forme d'élégance et d'autorité, ça tu ne peut pas le donner aux gens et c'est une qualité de fond extrêmement importante pour un entraineur", a-t-il expliqué. "J'aime bien regarder la tête d'un entraineur quand son équipe perd. Il n'a pas montré de signes de faiblesse. C'est dans les crises qu'on voit la qualité d'un entraineur".

Wenger est également bluffé par le management de Patrick Vieira avec certains caractères bien trempés, comme Mario Balotelli ou Allan Saint-Maximin. "Je pense qu'avec Mario Balotelli c'était perdu d'avance, quand un joueur est parti de chez toi pour le raccoler au groupe c'est très dur. Avec Saint-Maximin, c'est un cas difficile à gérer au quotidien mais là encore il a bien gérer le problème. Le coach le maîtrise. Quand tu es entraineur, ils jouent avec ton autorité, ils te testent, c'est comme des gamins...".

"Vu son nombre de points en prenant le nombre de buts marqué, c'est assez exceptionnel. Je pense que son équipe a une bonne maîtrise technique, est agréable à voir jouer, elle manque de pénétrant et de justesse technique dans les 30 derniers mètres. Ce sont souvent les joueurs qui y font la différence...", a aussi noté le technicien alsacien pour dresser un bilan de son compatriote à Nice. Interrogé sur le futur de Patrick Vieira, Arsène Wenger a une idée en tête. "Patrick, je le vois plutôt entraineur d'Arsenal un jour, je pense qu'il est trop jeune pour aller directement dans une équipe nationale, sa vie passera par le club". Ce à quoi l'intéressé a répondu "pourquoi pas"...

Arsène Wenger a enfin évoqué sa propre situation. "Je suis ouvert, mais assez paradoxalement je n'ai pas de plan précis. Le PSG n'est pas en demande d'entraineur ni de demande spéciale d'encadrement donc je ne suis candidat à rien, et j'ai décidé de fonctionner à l'intuition".