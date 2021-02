Arsenal, Xhaka aimerait rencontrer "en tête à tête" les fans qui l'insultent sur les réseaux

Cible de critiques sur les réseaux sociaux, Xhaka aimerait comprendre pourquoi tant de haine à l'encontre de sa famille.

Granit Xhaka ne considère pas les fans d'Arsenal qui lui envoient des insultes en ligne comme de véritables supporters et dit qu'il adorerait s'asseoir avec eux «les yeux dans les yeux» et leur demander pourquoi ils écrivent tout ça.

L'international suisse entretient des relations difficiles avec les supporters des Gunners depuis son déménagement dans le nord de Londres en 2016. Cela s’est envenimé l'année dernière lorsque les fans l’ont raillé à sa sortie du terrain, suite à un changement demandé par Unai Emery.

Xhaka a mal réagi et a fait un geste de colère en direction des fans, leur disant de «f*ck off». Il a ensuite été démis de ses fonctions de capitaine par Emery en raison de sa réaction et semblait certain de quitter le club.

Il a cependant été convaincu de rester par Mikel Arteta, qui a pris la suite d’Emery en novembre 2019, et est devenu une pièce centrale des plans de l’Espagnol au cœur du milieu de terrain.

Mais il est toujours ciblé par des abus en ligne et, avant le match de la Ligue Europa de jeudi soir contre Benfica, Xhaka a expliqué exactement ce qu'il ressentait - en particulier lorsque les comptes ciblent sa famille, ainsi que lui.

"Si je montre aux autres ce qu'ils écrivent, je pense que je dois fermer mes réseaux sociaux, tout le monde doit fermer les réseaux sociaux. J’ai déjà dis cela avant et je le dis encore et je le redirai, il ne s'agit que de moi. Je suis le gars qui est sur le terrain. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma petite fille, ce n'est pas ma famille."

"Donc si vous voulez critiquer quelqu'un, pas de problème à me critiquer comme un joueur. Mais ne faites pas participer les autres personnes parce qu’elles n’ont rien à voir avec mon travail. "

"Ce ne sont pas des supporters de mon club. Je ne les vois pas comme des supporters de mon club. On soutient un club qu’il gagne, qu’il perde ou qu’il fasse nul."

"Bien sûr, vous pouvez critiquer et dire ce que vous voulez sur le football - mais pas sur la personne, pas sur la famille. Je pense que ce sont deux choses différentes, le footballeur et la personne."

Et le milieu de terrain des Gunners admet qu'il n'aimerait rien de plus que d'avoir l'opportunité de s'asseoir en personne avec ceux qui le ciblent ainsi que sa famille pour leur demander pourquoi ils ressentent le besoin d'être si haineux.

"J'aimerais pouvoir rencontrer les gens qui m'écrivent ces choses, m'asseoir avec eux les yeux dans les yeux et leur demander, pourquoi écrivez-vous des choses comme ça?"

"Pas seulement pour moi personnellement, car cela arrive beaucoup ces dernières semaines, mais seulement pour savoir ce qu'il ressent au moment où il écrit des choses comme ça. Ceci est inacceptable. Il faut donc ouvrir les yeux et s'occuper de ça."

L'article continue ci-dessous

Tout en discutant du problème des abus en ligne, Xhaka n'a pas tardé à saluer le soutien qu'il a reçu d'Arsenal sur la question.

"J'ai beaucoup d'aide de la part du club parce que c'est quelque chose dont nous devons parler très ouvertement, a-t-il déclaré. Vous n’avez pas besoin de vous taire et de dire: 'Oui, je le garde avec moi', car ce n’est pas toujours facile."

"Mais le club était là pour moi, pour ma famille. Ils m'ont aidé, j'étais très ouvert avec les gars ici et si vous avez des gens autour de vous qui vous aident, c'est très, très important."