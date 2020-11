Arsenal - Wolverhampton (1-2), les Gunners encore battus

Arsenal a encore fauté en Premier League ce dimanche. Les hommes d’Arteta ont été battus à domicile par Wolverhampton.

Et une contre-performance de plus pour . Rien ne va plus pour les Gunners, qui ont enregistré ce samedi un troisième match de suite sans victoire et aussi leur cinquième défaite de la saison. Un revers concédé à domicile face à Wolvherhampton à l’Emirates Stadium.

Un Arsenal inoffensif

Comme ce fut le cas lors de leurs dernières sorties, les Londoniens ont été complètement à la ramasse, et surtout incapables de se montrer dangereux offensivement. Et pour faire trembler les filets, ils ont dû se remettre à un défenseur, en l’occurrence Gabriel. L’ancien lillois a scoré à la demi-heure du jeu en reprenant de la tête un service de Willian.

C’était le but de l’égalisation pour Arsenal, après que les Loups aient pris l’avantage par le biais de Pedro Neto trois minutes auparavant. On pensait les locaux partis pour renverser la vapeur, mais c’est le scénario contraire qui s’est produit. Fébriles même lors de leurs temps forts, les Gunners ont pris un second but juste avant la pause. Daniel Podence a signé le deuxième but des siens, suite à un tir repoussé par Bernd Leno.

Arteta déjà en danger ?

Dos au mur, Arsenal avait quand même une mi-temps entière pour refaire surface. Mais, en manque de confiance et toujours aussi moribonds dans le jeu, les hommes d’Arteta n’ont pas été capables de se relancer. Il y a bien eu quelques occasions isolées devant les buts adverses, mais rien de vraiment concret. Reiss Nelson (75e) et Pierre-Emerick Aubameyang (82e) sont ceux qui ont été les plus proches de l’égalisation, mais ils ont manqué de cadrer.

En abandonnant les points mis en jeu, Arsenal recule à une inquiétante 14e place au classement général. C’est bien loin des aspirations que s’était fixé le club à l’entame de la saison. La parenthèse enchantée de Mikel Arteta semble être déjà terminée. Si cette série noire continue, le coach espagnol pourrait commencer à s’inquiéter pour son poste.

, pour sa part, se hisse au 6e rang, à deux points seulement du podium. L’équipe de Nuno Espirito reste sur la lancée de sa belle saison précédente. Contrairement à leurs opposants du jour, Ait Nouri et consorts peuvent revoir leurs ambitions à la hausse.