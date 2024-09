Arsenal se fait démolir avant le PSG

Arsenal a été critiqué pour avoir joué comme des « dinosaures » contre City, Roy Keane ayant lancé une évaluation cinglante des Gunners.

Les Gunners se sont retrouvés réduits à 10 après que Leandro Trossard ait reçu un deuxième carton jaune pour perte de temps en fin de première période. Après l'expulsion du Belge, Arteta a demandé à ses hommes d'adopter une position ultra-défensive en se retirant profondément dans leur propre moitié de terrain pour tenter de protéger une mince avance de 2-1.

Malgré leurs efforts pour étouffer City, Arsenal a finalement concédé le but dans le temps additionnel, avec John Stones marquant une égalisation spectaculaire pour assurer un match nul 2-2. Ils n'ont eu que 12,5 % du ballon en deuxième mi-temps, Jurrien Timber et Kai Havertz établissant un record indésirable en Premier League car ils n'ont pas réussi à effectuer une seule passe dans le match.

S'exprimant sur Stick to Football de SkyBet, Keane s'en est pris à Arteta et a déclaré : "Si Tony Pulis, Sam Allardyce, Steve Bruce ou Neil Warnock mettent en place une équipe comme celle-là pour la deuxième mi-temps, ce sont des "dinosaures". Quand Arsenal le fait, on dit que c'est "brillant", c'est une question de "niveau de concentration". Quand ils récupèrent le ballon, ce qu'ils font de temps en temps, ils essaient de le garder et d'essayer de remonter sur le terrain. Il y a eu un incident lorsque [Ben] White a simplement tiré le ballon hors du jeu, [Declan] Rice à quelques reprises, l'a simplement tiré vers le haut du terrain. Nous parlons d'Arsenal - pas d'une équipe de Championship en FA Cup - qui tient le coup".

Keane ne s'est pas contenté de critiquer la performance défensive d'Arsenal ; il a également critiqué ce qu'il perçoit comme une "mentalité de petite équipe".

"Je parle du fait que lorsque vous l'avez [le ballon], vous devez toujours en prendre soin", a-t-il déclaré.

"Ne vous inquiétez même pas de jouer en attaque, mais quand vous en avez, essayez de faire quatre, cinq, six passes. Ils ont juste donné des coups de pied comme une petite équipe avec une petite mentalité. Quand je vois des joueurs internationaux anglais qui donnent des coups de pied hors du jeu, je me dis : 'Qu'est-ce que vous êtes ? Ligue 1 ? Ligue 2 ?'"

Arsenal cherchera à renouer avec la victoire en recevant une équipe de Leicester en difficulté samedi. Cela sera suivi d'une rencontre de grande envergure en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, où leurs qualités seront mises à l'épreuve par l'équipe de Luis Enrique.