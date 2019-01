Arsenal, saison terminée pour Bellerin ?

Victime d'une rupture des ligaments du genou lors du derby contre Chelsea, l'Espagnol Hector Bellerin ne rejouera plus cette saison.

Arsenal a remporté samedi soir son derby face à Chelsea (2-0), mais cette victoire lui a couté très cher. Les Gunners ont vu leur latéral espagnol, Hector Bellerin, contracter une série blessure au genou. Les examens médicaux que le joueur a passés auraient révélé une rupture des ligaments, d'après ce que rapporte le site de The Guardian lundi soir.

Si ce terrible diagnostic est confirmé, Bellerin devrait être absent des terrains pendant plusieurs mois. Les chances de le revoir sur les terrains cette saison sont donc quasi nulles. Une bien triste nouvelle pour lui et aussi son équipe, engagée dans une course pour une place dans le Big Four en PL.

L'arrière ibérique va rejoindre l'infirmerie, alors qu'il vient tout juste d'en sortir. Entre décembre et janvier, il avait dû louper sept rencontres des Gunners à cause d'une tension au mollet.

Avec l'absence de Bellerin, Unai Emery devrait confier le flanc droit de sa défense à l'expérimenté arrière suisse, Stephen Lichtsteiner. À moins qu'il ne mise sur Carl Jenkinson, qui ne compte aucun match en Premier League cette saison.