Arsenal s'est difficilement imposé contre Burnley et pourrait être sacré champion dès mardi

Arsenal a quasiment assuré son premier titre de champion depuis 2004. Les Gunners de Mikel Arteta l’ont emporté 1-0 contre Burnley lundi soir, lors de l’avant-dernière journée, grâce à une réalisation de Kai Havertz. Si Manchester City, son principal rival, ne gagne pas mardi sur la pelouse de Bournemouth, actuel sixième, Arsenal sera sacré champion.

Lundi, Arsenal devait se passer de Jurriën Timber, toujours blessé, dont la participation à la Coupe du monde semble de plus en plus incertaine. Chez les Clarets, l’attaquant Zian Flemming était titulaire, tandis que Quilindschy Hartman devait se contenter d’un rôle de remplaçant.

Après quelques occasions de part et d’autre, Arsenal s’est montré le plus menaçant : Leandro Trossard a tenté sa chance de loin, mais son tir a heurté le poteau.

Peu après, Bukayo Saka a trouvé la barre transversale. Mais Havertz a finalement ouvert le score (1-0) en reprenant de la tête un corner de Saka.

Après la pause, les Gunners ont choisi de gérer le match en se repliant davantage, sans prendre de risques inutiles. Ils se sont néanmoins créés quelques occasions, Eberechi Eze frappant à son tour la barre transversale.

À l’heure de jeu, Arsenal a été épargné lorsque Havertz a écopé seulement d’un carton jaune après un tacle dangereux sur le mollet de Lesley Ugochukwu. Les Gunners sont restés à onze et n’ont plus lâché leur avantage, malgré une fin de match haletante.

Les Gunners peuvent même être sacrés dès mardi si Manchester City laisse des points en route. En cas de succès des hommes de Pep Guardiola à Bournemouth, le verdict sera reporté à dimanche prochain, lors de la dernière journée : Arsenal se déplacera alors à Crystal Palace, tandis que City accueillera Aston Villa.