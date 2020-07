Arsenal répond à Saint-Etienne suite au rappel "absolument inacceptable" de Saliba

Le club a expliqué qu'une divergence d'opinion sur la réhabilitation du joueur avait conduit à sa décision de ne pas prolonger son prêt avec l'ASSE.

a répondu à Saint-Etienne après que le club de ait critiqué les Gunners pour ne pas avoir permis à William Saliba de terminer la saison avec le club français. Le club de nord de Londres a payé 27 millions de livres sterling pour signer le défenseur central l'été dernier, à condition que le jeune joueur né à Paris reste prêté à l'ASSE pour la campagne 2019-2020. Le report des calendriers en raison de la pandémie de coronavirus a toutefois fait reculer la au 24 juillet, près d'un mois après l'arrivée prévue pour Saliba à Londres.

L'entraîneur, Mikel Arteta, s'attendait initialement à ce que le défenseur participe au choc en finale de la Coupe contre le avec la permission d'Arsenal, mais Saliba a depuis quitté le club du Forez. Saint-Etienne a annulé la décision des Gunners de rappeler leur joueur, déclarant que cette décision était "absolument inacceptable". Ce mercredi, l'AS Saint-Etienne a regretté la décision d'Arsenal de mettre fin au prêt de William Saliba, et par conséquent de l'empêcher de jouer la finale de la Coupe de .

"C'est une déception pour William"

"L' avait été heureuse d'apprendre hier mardi que Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, était disposé à laisser William Saliba à la disposition du club jusqu'à la finale de la Coupe de France, le 24 juillet prochain. William Saliba s'entraînait depuis plusieurs jours avec le groupe de Claude Puel et était bien évidemment très enthousiaste à l'idée de finir son parcours en Vert par un tel match. Hélas, l'ASSE, qui souhaitait simplement la prorogation du prêt initial jusqu'au 24 juillet, n'a pu trouver d'accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre au défenseur de bien préparer et jouer cette rencontre, le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables", a indiqué l'ASSE.

Quasiment dans la foulée, le club londonien a répondu aux Verts, les mettant en cause dans cette décision : "Tout au long de nos discussions avec Saint-Etienne, notre objectif a été de protéger le bien-être de William Saliba ainsi que les intérêts d'Arsenal, tout en respectant les conditions du prêt. Malgré la fin du prêt prévue le 30 juin, nous étions prêts à trouver un moyen pour que William puisse jouer la finale de la Coupe de France le 24 juillet, bien qu'il n'y ait aucune obligation contractuelle de le faire. Alors que William revient d'une blessure, nous avons demandé à Saint-Etienne de suivre un plan d'entraînement clair avec William en étroite collaboration avec notre club, afin de s'assurer qu'il soit parfaitement en forme pour le début de la saison prochaine".

"À notre grande surprise, nous n'avons pas pu parvenir à un accord à ce niveau et nous ne sommes tout simplement pas prêts à risquer le bien-être d'un joueur d'Arsenal. Bien que ce ne soit pas notre principale préoccupation, nous nous attendions également à ne pas être financièrement désavantagés par l'extension du prêt. Cela n'était pas non plus acceptable pour Saint-Etienne. Nous savons que c'est une déception pour William mais il comprend que nous travaillons pour protéger ses intérêts à long terme et ceux d'Arsenal", a conclu le club anglais. L'ASSE devra donc faire sans William Saliba contre le PSG en finale de la Coupe de France.