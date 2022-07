Arsenal : Pourquoi Arteta veut faire venir Zinchenko ?

Les Gunners seraient sur le point de trouver un accord pour faire venir le latéral gauche de Manchester City.

Arsenal a intensifié son intérêt pour Oleksandr Zinchenko. Les Gunners auraient même trouvé un accord avec Manchester City aux alentours de 30 millions de livres (près de 40 millions d'euros).

Les discussions se poursuivent au sujet du joueur de 25 ans, qui peut évoluer au milieu de terrain ou au poste d'arrière gauche, et les champions de Premier League s'attendent désormais à ce qu'il parte. Une belle arrivée en perspective pour Mikel Arteta.

Une excellente option au milieu de terrain

Arsenal a cherché à renforcer ses options au milieu de terrain cet été, le club envisageant de faire venir quelqu'un qui soit à l'aise sur le côté gauche d'un trio central.

C'est le rôle qu'a joué Granit Xhaka durant la seconde moitié de la saison dernière, après qu'Arteta ait opté pour une formation en 4-3-3 avec Thomas Partey comme seul milieu défensif.

Xhaka s'est admirablement comporté, mais jouer en tant que numéro 8 est loin d'être son rôle favori, et Arsenal a donc cherché à se renforcer dans ce secteur.

Le club s'intéresse depuis longtemps à Youri Tielemans, tandis que le Lyonnais Lucas Paqueta est un autre joueur qu'il a étudié - mais pour l'instant, le club n'a fait aucune offre pour l'un ou l'autre.

L'arrivée potentielle de Zinchenko pourrait en être la raison, la star ukrainienne ayant montré à de nombreuses reprises à quel point il est à l'aise dans un rôle de milieu de terrain avancé, notamment sous le maillot de l'équipe nationale.

Cette affirmation est confirmée par les commentaires de Pep Guardiola en avril, lorsqu'il a été interrogé sur la meilleure position de Zinchenko.

"Dans les espaces, en tant que milieu de terrain offensif", a-t-il répondu. "C'est sa position, sans aucun doute. Quand nous avons fait venir Oleks d'Ukraine, il était un numéro 10 - une position à la Phil Foden, un joueur créatif.

"Mais les besoins que nous avions... Nous n'avions pas d'arrière gauche depuis de nombreuses années. Fabian Delph s'est incroyablement bien adapté à cette position et Oleks aussi. C'est arrivé parce qu'il est bien formé, il sait exactement ce que cela signifie."

Une couverture de qualité pour Tierney

Les problèmes de blessure de Kieran Tierney ont coûté à Arsenal au stade crucial de la saison pour une deuxième année consécutive.

Les Gunners ont fait appel à Nuno Tavares l'été dernier pour assurer une couverture naturelle à Tierney, mais la jeune star portugaise a parfois eu du mal après des débuts prometteurs dans le nord de Londres.

Ainsi, lorsque Tierney a été écarté pour les six dernières semaines de la campagne, Arteta a dû remanier son équipe une fois de plus, avec Cedric Soares et Takehiro Tomiyasu utilisés sur la gauche de la défense.

Cela a perturbé l'équilibre naturel de l'équipe, comme cela avait été le cas un an plus tôt, lorsque Grant Xhaka avait été utilisé comme remplaçant.

Arteta veut éviter qu'une telle situation ne se reproduise au cours de la prochaine campagne, c'est pourquoi l'arrivée d'une option de grande qualité capable de couvrir et de concurrencer Tierney au poste d'arrière gauche est considérée comme une priorité.

C'est pourquoi Arsenal s'intéressait à Lisandro Martinez, qu'Arteta considérait avant tout comme une option au poste d'arrière gauche.

Mais avec le départ de l'Argentin pour Manchester United, les Gunners se sont tournés vers d'autres cibles. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Zinchenko lorsqu'il était à Manchester City, Arteta est bien conscient de la qualité qu'il peut apporter au poste d'arrière gauche si nécessaire.

Il connaît bien Arteta

Tout comme Jesus, Zinchenko n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour apprendre à connaître son nouveau manager s'il venait à rejoindre Arsenal.

Il a travaillé en étroite collaboration avec Arteta lorsque l'Espagnol était l'assistant de Guardiola à City.

Il s'adaptera donc bien et Arteta saura exactement ce qu'il doit attendre de sa nouvelle recrue.

Il n'y aura pas de surprises, ce qui devrait permettre au joueur de 25 ans de s'intégrer rapidement et d'avoir un impact immédiat dans le nord de Londres.