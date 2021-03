Arsenal ou Real Madrid ? Martin Odegaard "veut de la stabilité"

Prêté cet hiver par le Real Madrid, Odegaard profite du moment à Arsenal avant de se concentrer sur son avenir cet été.

Martin Odegaard affirme ne pas avoir pensé à rester à Arsenal au-delà de la fin de son prêt initial du Real Madrid, le milieu de terrain norvégien désireux de rester concentré sur le présent.

Le talentueux joueur de 22 ans a rejoint les Gunners lors de la fenêtre de transfert hivernale après n’avoir pas réussi à trouver un temps de jeu régulier à Santiago Bernabeu, après son prêt concluant à la Real Sociedad la saison dernière.

Depuis plusieurs jours, les rumeurs évoquent un séjour prolongé du côté de l’Angleterre et de Londres et dans le même temps un retour dès l’été en Espagne. Seulement, à écouter le principal intéressé, aucune discussion n’a encore eu lieu concernant son avenir.

Interrogé sur son futur à Arsenal par VG, Odegaard a déclaré :

"Pour être tout à fait honnête, je n'y ai pas pensé."

"J'ai un accord jusqu'à l'été et je me concentre là-dessus. Je veux de la stabilité et continuer mon développement, ce sont des mots clés."

Désireux de recruter un milieu de terrain créatif suite à la mise à l’écart de Mesut Özil, Mikel Arteta avait jeté son dévolu sur le Norvégien durant l’hiver afin de poser ses valises à l’Emirates.

Après des débuts mitigés avec les Gunners, Odegaard semble enfin avoir pris la pleine mesure de son nouveau rôle dans le club londonien. Ayant participé à douze matches depuis son arrivée, il a inscrit deux buts mais son rayonnement en meneur de jeu se fait de plus en plus sentir.

"Je pense que ça a été une bonne chose, dès le début."

"Je me suis adapté à la façon dont nous avons joué assez tôt. Je manquais un peu de confiance en moi et des choses comme ça, mais je sens que je vais de mieux en mieux chaque jour. "

Nommé capitaine de la sélection norvégienne pour le rassemblement international du mois de mars, Odegaard a sur lui un poids et une pression depuis son plus jeune âge. Avec Arteta, il a trouvé un coach qui lui fait confiance.

"Il est incroyablement bon et il y a beaucoup à apprendre de lui."

"Il n’y a qu’une seule chose à faire, c’est ouvrir grand les oreilles et suivre ce qu’il dit."