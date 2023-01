Arsenal-Newcastle : Arteta fulmine contre l’arbitrage

Après le nul entre Arsenal et Newcastle mardi soir, Mikel Arteta a pesté contre l'arbitrage et estime que les Gunners méritaient deux penalties.

Arsenal a laissé des plumes mardi soir en concédant le nul (0-0) face à Newcastle à l’Emirates Stadium. Rien de catastrophique puisque les Gunners comptent 8 points d’avance sur Manchester City (avec un match de plus) et 9 sur les Magpies (avec un match de moins) et restent donc leaders incontestés de Premier League. Mais il y a tout de même de quoi avoir des regrets au terme d’une rencontre majoritairement dominée par les hommes de Mikel Arteta, qui se sont procuré de nombreuses occasions, et qui auraient peut-être même pu avoir un ou deux penalties...

Arteta réclamait deux penalties

Après la rencontre, le technicien espagnol a tenu à saluer la bonne performance de ses joueurs, qui n’ont plus perdu en championnat depuis quatre mois, mais n’a pas caché sa colère contre l’arbitrage de M. Andrew Madley. « Ce sont deux penalties, c’est très simple. Je parle de ce que j’ai vu et ce sont deux penalties scandaleux. Je suis extrêmement fier de mes joueurs, de la façon dont nous avons joué, dont nous avons dominé le match, dont nous avons essayé, la façon dont nous avons continué. Nous avons eu tellement d’occasions et nous avons eu deux penalties scandaleusement oublié », a lâché le coach des Canonniers.

Ce dernier faisait référence à deux actions litigieuses en toute fin de rencontre : une main de Sven Botman qui semble plutôt être son ventre, puis une de Jacob Murphy à la 95ème minute, mais l’arbitre a jugé que le centre à bout portant de Granit Xhaka empêchait le joueur de Newcastle de retirer son bras. Arsenal doit donc se contenter d’un nul 0-0 dans cette rencontre, ils affronteront Oxford lundi en FA Cup avant d’enchaîner successivement un déplacement à Tottenham et la réception de Manchester United en championnat.