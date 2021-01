Arsenal - Newcastle (3-0), Arsenal poursuit son redressement

Opposé à Newcastle, Arsenal n’a pas manqué l’occasion ce lundi de faire le plein de points et continuer sa remontée au classement.

Après le nul enregistré contre jeudi dernier (0-0), a repris goût à la victoire ce lundi lors de la réception face à . Contre les Magpies, les Londoniens ont su montrer plus réalistes et assurer logiquement leur 8e succès de la saison (3-0).

Newcastle a tenu une mi-temps

La formation de Steve Bruce a réussi à tenir tête à son hôte du jour pendant plus d’une mi-temps, mais une fois dos au mur elle a été incapable de réagir et a été contrainte de baisser pavillon.

En première mi-temps, les Magpies ont même réussi à maintenir les Gunners bien loin de leur surface. Karl Darlow, le gardien, n’a eu qu’un seul vrai arrêt à faire avant la pause. C’était sur une tentative de Bukayo Saka. A la même minute, Pierre-Emerick Aubameyang a aussi touché le poteau.

Plus d'équipes

Aubameyang et Saka ont eu plus de réussite au retour des vestiaires. Après une belle opportunité d’Alexandre Lacazette (48e), détournée par Darlow, le Gabonais a fini par trouver la solution. A la 54e, et sur une merveille d’ouverture de Thomas Partey, il a fait la différence en prenant de vitesse deux défenseurs avant de conclure d’un tir croisé.

Aubameyang inscrit un doublé

Ce but a ouvert l’appétit des Gunners. Un quart d’heure après, ils ajoutaient un second par le biais de Saka. Le jeune anglais assurait le break, en exploitant un service d’Emile Smith Rowe. Le match était alors plié et les locaux pouvaient déjà se projeter vers leurs futures échéances.

L'article continue ci-dessous

Même en ayant le succès dans la poche, l’équipe de Mikel Arteta n’a pas relâché la pression. C’est ce qui lui a permis d’aggraver la marque à dix minutes du terme. Aubameyang s’offrait un doublé d’un tir du plat du pied, en exploitant un service de Cédric Soares.

3-0, ce fut le résultat final de cette partie. C’est le quatrième succès en cinq matches pour les Londoniens et le troisième sans le moindre but pris. Lacazette et consorts ne sont que 10e au classement, mais avec un calendrier favorable ils peuvent être optimistes pour la suite et en leurs chances de recoller aux équipes de tête.