Arsenal-Newcastle 2-0, Arsenal monte sur le podium

Arsenal n'a pas manqué à sa tâche, ce lundi face à Newcastle. Vainqueurs 2-0, Lacazette et consorts délogent Tottenham de la 3e place du classement.

Buts : Ramsey (30e), Lacazette (83e)

Aaron Ramsey et Alexandre Lacazette ont été les deux buteurs des Gunners dans cette partie. Le Gallois a commencé par donner l'avantage aux siens à la suite d'une belle séquence collective, même si la dernière passe était consécutive à une déviation d'un Magpie. Impliqué sur cette action, l'international tricolore s'est encore illustré en fin de match en trompant tranquillement Dubravka.

Arsenal a dominé les débats, et les visiteurs n'ont eu qu'une seule vraie occasion pour scorer. Elle fut l'œuvre de Salomon Rondon. Le tir du vénézuélien a été détourné avec brio par le gardien de l'Arsenal, Bernd Leno.

Arsenal avait 10 points de retard sur au début du mois de février, mais cette victoire permet aux Londoniens de prendre deux points d'avance sur les Spurs et United, respectivement 4e et 5e, et ce à sept journées de la fin.

Unai Emery a déjà réussi son pari

Cette victoire constitue aussi une 10e victoire consécutive pour Arsenal, la meilleure série du club depuis mai 1998. L'équipe d'Unai Emery pourrait profiter de cette excellente deuxième partie de saison pour arracher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Et ce après une absence de deux ans.

Le règne d'Arsene Wenger à la tête des Gunners s'est terminé en eau de boudin, avec notamment ses protestations fréquentes des fans qui appelaient à son licenciement. En même temps, le club s'éloignait petit à petit de l'élite européenne. Mais Emery, pour son premier exercice dans la capitale anglaise, a galvanisé le groupe avec son football offensif et son travail permet jusque-là d'assurer 63 points – et c'est exactement le même total obtenu sous Wenger sur tout le long de la saison 2017-18.