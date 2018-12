Arsenal, Mkhitaryan indisponible six semaines

Coup dur pour Arsenal. Pendant au moins six semaines, l'équipe londonienne va devoir composer sans son milieu de terrain Henrikh Mkhitaryan. Ce dernier a été immobilisé en raison d'une blessure à un pied. Il souffre d'une fracture de métatarse.

Mkhitaryan s'était blessé il y a une semaine lors du match de League Cup contre Tottenham. Il a été remplacé à la pause par Unai Emery. L'ancien mancunien était alors freiné dans son élan, puisqu'il restait sur plusieurs prestations encourageantes, dont celle face à Southampton lorsqu'il avait mis un doublé.

We've got the latest on @HenrikhMkh and more ahead of #BHAARS 👇