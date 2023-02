Arsenal : Mikel Arteta fulmine contre ses joueurs !

Après la défaite face à Manchester City à l'Emirates Stadium, l'Espagnol a tenté d'expliquer ce qui a coûté le match aux Gunners.

Arsenal a manqué une belle occasion de faire le trou en tête de la Premier League. Les hommes de Mikel Arteta se sont inclinés ce mercredi soir à domicile face à Manchester City, leur premier poursuivant au classement. Les Gunners ont payé pour une série d'erreurs individuelles contre les champions en titre, Kevin De Bruyne et Jack Grealish profitant des erreurs de Takehiro Tomiyasu et Gabriel Magalhaes respectivement pour marquer des buts cruciaux.

"La marge d'erreur est presque nulle"

L'ouverture du score de Kevin De Bruyne est intervenue à la suite d'une terrible passe en retrait de Takehiro Tomiyasu, tandis que Gabriel Magalhaes s'est fait voler la possession du ballon haut sur terrain avant que Manchester City ne reprenne l'avantage par Jack Grealish en seconde période, après l'égalisation de Bukayo Saka sur penalty.

Après la défaite, Arsenal a perdu la première place de la Premier League pour la première fois depuis le mois d'août et Mikel Arteta n'a pas caché sa frustration en conférence de presse face aux journalistes : "Il est exceptionnellement difficile de jouer au niveau qu'ils exigent de vous pour avoir une chance de gagner. Je pense que nous l'avons fait à de nombreux moments et que nous en avons eu, mais si vous encaissez trois buts comme nous l'avons fait et que vous ne mettez pas à profit les grosses occasions que nous avons eues, alors la marge d'erreur est presque nulle".

"City a la qualité pour vous punir"

"C'est dommage, car nous les avons vraiment eues. Je ne sais pas si c'est l'expérience ou la malchance. Je n'avais jamais vu Tomiyasu faire cette passe en sept ans et il l'a fait aujourd'hui. Cela fait partie du jeu et ils ont la qualité pour vous punir", a ajouté l'entraîneur d'Arsenal. Lorsqu'il lui a été demandé s'il sera difficile de remonter le moral de ses joueurs après une telle défaite, Arteta a préféré voir le verre à moitié plein.

"Nous devons ramasser les points, parce que les performances sont là, c'est sûr. Les matchs se décident dans les boîtes et nous avons trop donné aujourd'hui et nous n'avons pas été assez impitoyables pour convertir nos occasions. C'est ce que nous devons améliorer. Psychologiquement, il y a encore un marathon", a analysé l'entraîneur des Gunners.

"Je l'ai dit il y a trois mois et je l'ai dit aujourd'hui, il s'agit de demain. La chose la plus importante est de savoir comment nous serons demain et de nous concentrer là-dessus parce que le reste, nous ne savons pas ce qui va se passer", a conclu Mikel Arteta. Les Gunners se déplacent à Villa Park, samedi midi, pour tenter de renouer avec la victoire.