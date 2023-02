Arsenal – Manchester City : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Arsenal-Manchester City.

Duel pour le titre

Preuve de la puissance de la Premier League, ce choc Arsenal-Manchester City est programmé le même jour que deux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Et ce choc oppose tout simplement le leader, Arsenal à son dauphin, Manchester City. Arsenal compte 51 points et Manchester City 48 (les Citizens ont cependant joué un match en plus).

Ce match s'annonce donc crucial dans la course au titre d'autant plus que les Gunners restent sur deux matches sans victoire en championnat avec une défaite à Everton puis un nul face à Brentford tandis que Manchester City vient de battre Aston Villa après avoir chuté sur la pelouse de Tottenham.

Date, horaire et lieu d'Arsenal-Manchester City

Date : mercredi 15 février 2023

Ville : Londres (Royaume-Uni)

Stade : Emirates Stadium

Heure du coup d'envoi : 20h30 heure française

Compétition : Match en retard de la 12e journée de Premier League

Arbitre de la rencontre : Monsieur Anthony Taylor (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Arsenal-Manchester City ?

En France, la rencontre entre Arsenal et Manchester City sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Arsenal-Manchester City

En France, il sera de possible de voir le match Arsenal-Manchester City en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables d'Arsenal-Manchester City

Pour cette rencontre, Mikel Arteta devrait encore être privé de Gabriel Jesus même si ce dernier a fait son retour à l'entraînement. L'entraîneur espagnol a par ailleurs indiqué qu'Emile Smith Rowe et Reiss Nelson étaient forfaits pour ce match.

Du côté de Manchester City, John Stones sera absent jusqu'à la fin du mois tandis qu'Erling Haaland est incertain après avoir reçu un coup lors du match contre Aston Villa.

L'équipe probable d'Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zintchenko - Xhaka, Partey - Saka, Ødegaard, Martinelli - Nketiah.

L'équipe probable de Manchester City : Ederson - Lewis, Dias, Laporte, Aké - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Haaland, Grealish.

Les statistiques à connaître avant Arsenal-Manchester City

● Arsenal a perdu ses dix derniers matches de Premier League contre Manchester City. C'est sa pire série face à un adversaire dans le championnat anglais.

● Toutes compétitions confondues, Manchester City a remporté ses six derniers matches sur le terrain d'Arsenal. Jamais une équipe n'a gagné sept matches de suite sur le terrain des Gunners.

● Manchester City est la seule équipe anglaise que Mikel Arteta n'arrive pas à battre depuis qu'il entraîne Arsenal. Pis, le coach espagnol a perdu à chaque fois (cinq défaites).

● Arsenal a perdu ses huit derniers matches de Premier League contre le champion sortant. Sa dernière victoire contre le tenant du titre remonte à avril 2017 face à Leicester (1-0).

● Arsenal a joué avec le même onze de départ lors de ses six derniers matches de Premier League : si Arteta aligne la même équipe pour la septième fois de suite, ce sera une première dans l'histoire du club.

● Arsenal reste sur deux matches sans victoire en Premier League ce qui ne lui était jamais arrivé cette saison.

● Arsenal est invaincu à domicile en Premier League depuis 13 matches. C'est sa plus longue série d'invincibilité sur ses terres depuis août 2018-avril 2019 (16 matches).

● Manchester City a remporté ses 22 derniers matches joués un mercredi, un record dans l'histoire de la Premier League.