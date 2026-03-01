Arsenal maîtrise Chelsea et reprend cinq points d’avance

Arsenal s’est imposé 2-1 face à Chelsea FC dimanche à l’Emirates Stadium, dans un derby londonien marqué par les coups de pied arrêtés et une expulsion décisive. Grâce à des réalisations de William Saliba et Jurriën Timber, les Gunners ont repris cinq points d’avance en tête de la Premier League, même si Manchester City compte un match en moins.

Sous pression après la victoire de City la veille, Arsenal a rapidement pris l’initiative. La première période a été fermée mais maîtrisée par les hommes de Mikel Arteta. Sur corner, William Saliba a ouvert le score en poussant le ballon au fond au second poteau, confirmant l’efficacité des Gunners sur phases arrêtées cette saison.

Chelsea a toutefois réagi avant la pause. Sur un corner tiré par Reece James, un ballon dévié a surpris la défense locale et permis aux visiteurs d’égaliser juste avant la mi-temps (1-1). Malgré ce contretemps, Arsenal est resté dominant dans le jeu, contrôlant la possession et limitant les espaces pour les transitions adverses.

Les coups de pied arrêtés décisifs

La seconde période a confirmé la tendance. Arsenal a repris l’avantage sur un nouveau corner, Declan Rice déposant le ballon au cœur de la surface pour Jurriën Timber, qui a conclu de près (2-1). Il s’agit du seizième but des Gunners sur corner en championnat, illustration d’un secteur travaillé et rentable.

Le tournant est intervenu peu après. Pedro Neto, déjà averti, a écopé d’un second carton jaune pour une faute sur Gabriel Martinelli, laissant Chelsea à dix pour la fin de match. Réduits numériquement, les Blues ont peiné à se projeter et n’ont pas réussi à inquiéter durablement la défense d’Arsenal.

Solide collectivement, Arsenal a géré son avantage jusqu’au coup de sifflet final, s’offrant un troisième succès consécutif face à son rival londonien. Cette victoire permet aux Gunners de conforter leur position de leader et d’envoyer un signal fort dans la course au titre, tandis que Chelsea reste en difficulté dans la lutte pour les places européennes.