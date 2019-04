Arsenal, Leno défend Mustafi

Le portier des Gunners est revenu sur le match compliqué de son compatriote lors de la défaite contre Crystal Palace.

a manqué une occasion en or de faire le trou sur ses poursuivants dans la course à la qualification pour la . Les Gunners se sont inclinés le week-end dernier sur leur pelouse contre . La faute à une défense friable et notamment à une erreur de Skhodran Mustafi. Au micro de Goal, son compatriote et coéquipier, Bernd Leno a pris sa défense et n'a pas voulu l'accabler après la défaite contre les Eagles.

"Il y a tellement d'erreurs dans le match. Chaque but est lié à des erreurs. Ce n'est donc pas un gros problème si quelqu'un perd le ballon et que nous concédons un but. Ce n’est pas un gros problème parce que nous sommes une seule équipe, nous restons ensemble, alors tout est facile. Des excuses de Mustafi ? Non, nous sommes une équipe. Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble", a expliqué le gardien d'Arsenal.

Leno se méfie des Wolves

"Ce n’est pas qu’un joueur doit s’excuser pour une erreur. C’était peut-être une mauvaise décision sur le deuxième but, mais vous ne pouvez pas le changer. Des erreurs se produisent. Je pense qu'il restait 30 minutes à jouer, nous avions donc encore beaucoup de temps pour gagner", a ajouté l'international allemand. Mustafi pourrait faire les frais de sa prestation et retourner sur le banc avec le retour de suspension de Sokratis.



Bernd Leno est revenu sur l'ambiance dans le vestiaire après la défaite contre Crystal Palace : "C'était très calme, tout le monde était déçu et frustré parce que c'était une grande chance. Mais quand le manager est entré, il a déclaré : 'pas de souci, c'est un résultat et une journée décevante, mais nous devons nous concentrer sur le prochain match, car la qualification pour la Ligue des champions est toujours entre nos mains'. Contre les Wolves, nous avons une autre chance".

Le portier allemand se méfie de : "Je me souviens du match à l'Emirates. Ils jouent pour la contre-attaque et la transition et ils sont très bons. Ils ont eu de grandes occasions à cause de la transition, mais aussi à cause de nos erreurs. Je pense que nous devons nous attendre à une très bonne équipe mercredi soir. À la maison, ils sont très forts, nous avons donc besoin d’une très bonne performance. Je pense que la clé sera la défense. Avec une solide défense, nous pouvons gagner ce match".