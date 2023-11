Arsenal : Le père de Ramsdale s'attaque à Arteta

Mécontent de la situation de son fils, le père d’Aaron Ramsdale s’en prend à Mikel Arteta.

Titulaire indiscutable la saison dernière, Aaron Ramsdale a été relégué au rang de n°1 cette saison par Mikel Arteta. Le technicien espagnol lui a préféré son compatriote, David Raya, arrivé cet été en provenance de Brentford. Intervenant dans le podcast Highbury Squad, Nick Ramsdale, père de l’international anglais, a évoqué la situation de son fils. Et il en veut visiblement à Mikel Arteta.

Ramsdale déplore la gestion d’Arteta

Nick Ramsdale s’était déjà exprimé sur le sujet sur les réseaux sociaux, mais cela ne l’empêche pas de revenir dessus une nouvelle fois. Le père d’Aaron Ramsdale n’a pas aimé le traitement de son fils et son déclassement soudain. « Aaron sera le gardien de but en Coupe et David Raya restera le n°1 à moins que quelque chose ne se produise, une blessure ou une expulsion. Aaron doit vivre avec ça. Même si la façon dont cela a été fait n'est pas correcte à mes yeux, et nous pouvons en parler, c'est la décision qui a été prise », regrette-t-il.

L'article continue ci-dessous

(C)GettyImages

L’impact du choix d’Arteta sur Ramsdale

Cette situation aurait eu des conséquences sur la santé mentale d’Aaron Ramsdale. L’international anglais, qui ne s’attendait sûrement pas à être relégué sur le banc, surtout au vu de ses belles prestations la saison dernière, aurait perdu sa joie de vivre. « Aaron a perdu le sourire qu'il avait lorsqu'il tenait le ballon à ce moment précis. C'est difficile. C'est vraiment difficile de le voir comme ça mais nous persistons tous à lui dire qu'il doit garder le sourire », a déclaré son père, furieux contre Mikel Arteta.

L’hommage de David Raya à Ramsdale

La dernière titularisation d’Aaron Ramsdale remonte à la victoire 3-1 contre Manchester United en championnat. Depuis, David Raya est le n°1 de Mikel Arteta. Le gardien espagnol avait répondu aux questions sur sa relation avec l’Anglais, quatre jours après avoir récupéré sa place. « C'est un bon partenaire, un leader, un bon mec aussi et un bon gardien. Nous sommes partenaires, c'est le principal. J'ai juste été choisi pour les deux derniers matches, c'est le choix de l'entraîneur, ce n'est pas le mien. Je comprends (les questions), il y a deux gardiens de haut niveau dans la même équipe, ça fait partie du football d'aujourd'hui », a-t-il lâché. Pour le moment, Aaron Ramsdale continue de ronger son frein sur le banc d’Arsenal et attend toujours son moment.