Arsenal a ouvert des négociations directes avec Newcastle United pour recruter le Brésilien Bruno Guimaraes, après que le joueur a informé la direction de son club de son souhait de rejoindre le champion de Premier League avant le début de la nouvelle saison.

Selon le journal britannique The Sun, Guimaraes, âgé de 28 ans, a fait part à Newcastle United de son désir de partir et de rejoindre Arsenal, alors que toutes les négociations précédentes entre les deux parties s'étaient déroulées par l'intermédiaire d'agents, Newcastle United ayant affirmé que le milieu de terrain n'était pas à vendre.

Par l'intermédiaire de ces agents, Arsenal s'est dit prêt à débourser 60 millions de livres sterling pour recruter l'ancien joueur de Lyon.

Newcastle United maintient sa position, dans une tentative d'obtenir une somme plus importante en échange du départ du milieu de terrain brésilien.

Cette démarche d'Arsenal intervient après avoir été devancé par son concurrent en Premier League, Chelsea, dans le dossier du recrutement de Morgan Rogers.

Arsenal était entré en négociations avec Aston Villa depuis la fin de la saison, mais n'était pas disposé à s'approcher des 117 millions de livres sterling réclamés par le club, avant que Chelsea ne s'empresse de payer cette somme et de boucler l'affaire.

Arsenal cherche à renforcer son entrejeu et ses zones offensives sur les ailes lors de l'actuel mercato estival.

Arsenal avait étudié la possibilité de recruter Matheus Fernandes, qui a rejoint Tottenham, mais le montant réclamé pour cette opération, qui s'élevait à 85 millions de livres sterling, était également trop élevé pour le champion de Premier League.

Alex Scott, le joueur de Bournemouth, figurait également parmi les options envisagées, mais son club tient à conserver le milieu de terrain, malgré son refus d'une nouvelle offre de prolongation de contrat cette semaine.

Arsenal s'est également mis d'accord sur un transfert d'un montant de 34 millions de livres sterling pour recruter l'ailier Christos Tzolis en provenance du Club Bruges.

L'ancien joueur de Norwich City se trouve à Londres cette semaine pour passer sa visite médicale, en vue de finaliser son transfert vers Arsenal.