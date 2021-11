Arsenal : Lacazette ne s'est pas encore décidé pour son avenir

La fin de l'aventure n'est peut-être plus très loin pour Alexandre Lacazette avec Arsenal. Alors qu'il sera en fin de contrat au terme de la saison actuelle, l'attaquant des Gunners n'a pas encore décidé de ce qu'il fera ensuite.

"Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche. Mais pas avant janvier, je veux vraiment m’orienter sur quelque chose", a affirmé l'international tricolore dans un entretien à Téléfoot.

"Après on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s’il y a des beaux projets, comment on compte sur moi... Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner."

L'article continue ci-dessous

En attendant, l'ancien lyonnais espère encore pouvoir participer pleinement à la saison des Gunners, de retour dans la course à l'Europe après un début de saison particulièrement compliqué.

Malheureusement pour lui, Mikel Arteta ne compte pas toujours pleinement sur son talent, et l'ancien meilleur buteur de Ligue 1 n'est pas toujours titulaire en Premier League, lui qui n'a inscrit qu'un seul petit but en championnat depuis le début de saison.

Après cinq saisons dans le nord de Londres, le moment est peut-être venu de voir l'avant-centre de 30 ans partir découvrir un autre championnat dans quelques mois. Ou qui sait, revenir en Ligue 1 ?