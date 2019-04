Arsenal, Lacazette : "Je pourrais être encore plus heureux"

L'international français est concentré sur la Premier League et la Ligue Europa mais avoue que cela pourrait être encore mieux pour lui et Arsenal.

Buteur face à , Alexandre Lacazette a, une fois de plus, prouvé qu'il réalise une grande saison. En concurrence avec Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant français n'est pas toujours titulaire dans le onze d'Unai Emery (même s'il l'est la plupart du temps) mais utilise son temps de jeu a très bon escient. En quarante-deux matches toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette a inscrit seize buts et délivré onze caviars.

Au micro de RMC Sport, l'attaquant français s'est confié sur son cas personnel : "Je suis heureux quand je joue, forcément, comme tout joueur. Quand je suis sur le terrain, forcément, il y a de la joie. Sur le terrain et en dehors, je garde le sourire. Il faut sourire à la vie. Je fais l’un des plus beaux métiers du monde, même si je pourrais être encore plus heureux. Mais je suis content. On a gagné et on va au prochain tour".

"Je préfère quand même gagner un trophée"

Alexandre Lacazette refuse de devoir faire un choix entre une place parmi les quatre premiers en championnat ou remporter la , qui a échappé à l'an dernier : "La place en via la ou remporter la Ligue Europa ? Les deux ! Moi je préférerais quand même gagner le trophée. Ça me permettrait de bien finir cette saison. Valence est une bonne équipe, il faudra se donner à fond".

Perfectionniste, l'attaquant français était heureux du succès des siens en terre napolitaine mais estime tout de même que les Gunners auraient pu réaliser une meilleure prestation dans le jeu ce jeudi soir : "Unai Emery voulait qu’on marque. Il savait que ça allait être difficile pour eux de marquer quatre buts. Tout le monde a été solidaire. On aurait pu mieux jouer, mieux faire avec le ballon, mais on ne va pas se plaindre".

Buteur sur coup franc, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais est heureux d'avoir brillé dans ce domaine, ce qui n'est pas dans son habitude : "Ça n’en fait que deux dans ma carrière. Je les travaille à l’entraînement et mes coéquipiers me font confiance. Je suis content. Mais ce soir, c’est surtout un travail collectif. Il fallait surtout ne pas encaisser de but. On l’a fait sur les deux matchs. On est contents".