Arsenal : "Il faut qu’il revienne", Arteta compte sur Saliba

Où jouera William Saliba la saison prochaine ? Nul ne le sait, et l’intéressé non plus. Prêté sans option d’achat à l’Olympique de Marseille cette saison, le défenseur central a brillé dans le Sud de la France, où il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli. Et avec la qualification directe en Ligue des Champions, l’ancien Stéphanois n’a qu’une envie : rester.

Saliba est tombé amoureux de l’OM

Saliba est tombé amoureux de l’OM, et il suffisait de voir son attitude après la qualification contre Strasbourg (4-0) - alors qu’il n’a pas joué, car il était suspendu - pour le comprendre. Il a dit à son président son envie de rester, et Pablo Longoria lui a assuré en retour qu’il ferait tout ce qui en son pouvoir pour que ce soit le cas.

Problème : Saliba a un contrat avec Arsenal, jusqu’en 2024. L’OM, qui demeure limité financièrement malgré la qualification en C1, comptait donc demander un nouveau prêt aux Gunners, mais ces derniers ont refusé. Une vente sèche ou rien, alors que l’international français leur a coûté 30 millions d’euros en 2019 ? Non plus, à priori : Mikel Arteta réclame son retour à Londres.

"Avec nous, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille"

"Il faut qu’il revienne, a déclaré le coach d’Arsenal lors d’une interview accordée à RMC Sport. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain."

"Pour sa croissance et ce qu’il peut faire la saison prochaine, ça n’aurait pas été bon. William n’était pas avec nous car il n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience. C’est tout, il n'y a rien d’autre", a poursuivi Arteta, qui compte donc visiblement sur Saliba la saison prochaine, alors qu’Arsenal jouera la Ligue Europa. La C3 à Londres ou la C1 à Marseille, le joueur a fait son choix. À Longoria de jouer, désormais.