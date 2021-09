Arsenal : Granit Xhaka absent jusqu'à Noël

Touché au ligament du genou après le match contre Tottenham, Xhaka sera absent pour les trois prochains mois.

Arsenal a subi un coup dur en apprenant que Granit Xhaka va être écarté des terrains en raison d'un problème au genou.

Xhaka a été un homme clé sous la direction de Mikel Arteta, et a aidé les Gunners à inverser la tendance début de saison avec une série de performances positives, y compris lors de leur victoire 3-1 contre les rivaux du nord de Londres Tottenham le week-end dernier.

Malheureusement, le joueur de 29 ans s'est également blessé gravement lors de cette rencontre et sera désormais indisponible jusqu'à Noël, mais Arsenal affirme qu'il n'aura pas besoin d'être opéré.

Une déclaration sur le site internet d'Arsenal indique : "Suite à sa blessure au genou droit lors du match de dimanche contre Tottenham, les examens et les scanners ont confirmé que Granit Xhaka a subi une blessure importante au ligament interne du genou.

"Une consultation spécialisée a eu lieu à Londres mardi soir et a déterminé que Granit n'avait pas besoin d'être opéré. Le programme de récupération et de réhabilitation de Granit va commencer immédiatement et nous espérons qu'il sera de retour en action dans environ trois mois.

"Tout le monde au club va maintenant soutenir et travailler dur avec Granit pour qu'il revienne sur le terrain le plus rapidement possible."

L'international suisse a été surpris par la chute de Lucas Moura suite à un tacle de Thomas Partey et a dû être assisté hors du terrain par des médecins après avoir reçu de longs soins sur la pelouse pendant le match à l'Emirates Stadium dimanche.