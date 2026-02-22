Arsenal frappe fort dans le derby et s’échappe en tête

Arsenal a largement dominé Tottenham Hotspur (4-1) dimanche lors du derby du nord de Londres, comptant pour la Premier League. Portés par les doublés d’Eberechi Eze et de Viktor Gyökeres, les Gunners ont confirmé leurs ambitions et repris cinq points d’avance sur Manchester City, qui possède toutefois un match en retard. Un succès net et autoritaire sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium.

Dans une atmosphère électrique, Arsenal a rapidement imposé son rythme. Après une première phase de domination, Eberechi Eze a ouvert le score d’une reprise à bout portant (32e), récompensant la maîtrise collective des hommes de Mikel Arteta. Les visiteurs ont toutefois été surpris au retour des vestiaires : Randal Kolo Muani a profité d’une perte de balle pour égaliser (46e), relançant brièvement Tottenham.

Eze et Gyökeres font la différence

La réaction d’Arsenal a été immédiate. Viktor Gyökeres a redonné l’avantage aux siens d’une frappe enroulée précise (47e), confirmant son influence offensive. Eze, déjà auteur d’un triplé lors du match aller, a ensuite doublé la mise en profitant d’un ballon repoussé dans la surface (3-1). Les Gunners ont ainsi exploité les failles défensives adverses et accentué leur emprise sur la rencontre.

Tottenham a cru revenir à 2-2 sur une nouvelle réalisation de Kolo Muani, mais le but a été annulé pour une faute préalable sur Gabriel, décision confirmée après intervention du VAR. Ce tournant a définitivement brisé l’élan des locaux, incapables de maintenir l’intensité face à un Arsenal supérieur dans les duels et la projection offensive.

En fin de match, Gyökeres a inscrit son deuxième but en contre-attaque dans le temps additionnel, scellant un succès éclatant (4-1). Les supporters d’Arsenal ont célébré cette victoire majeure, tandis que Tottenham reste englué dans le bas du classement, à seulement quelques points de la zone rouge.

Ce large succès permet aux Gunners de conforter leur statut de leader et d’envoyer un message fort dans la course au titre. Après des résultats plus mitigés ces dernières semaines, Arsenal a livré une prestation convaincante et pleine d’autorité face à son rival historique.