Arsenal : Fabio Vieira assure avoir des qualités "similaires à Messi"

Le jeune portugais est très attendu pour ses débuts en Premier League, lui qui s'est engagé avec les Gunners au début de l'été.

Fabio Vieira, la nouvelle recrue d'Arsenal, affirme partager les "qualités" de Lionel Messi, sept fois Ballon d'Or, et cherche à suivre les traces de son compatriote Cristiano Ronaldo après avoir rejoint la Premier League. Le joueur de 22 ans est devenu une signature surprise pour les Gunners, qui n'ont pas hésité à miser plus de 30 millions d'euros au mois de juin.

En quoi Fabio Vieira ressemble-t-il à Lionel Messi ?

Il a été recruté après une saison 2021-22 à Porto, au cours de laquelle il a inscrit six buts et délivré 11 passes décisives, et Vieira pense qu'il peut faire preuve d'un ensemble de compétences dans le football anglais qui est comparable - au moins dans certains départements - à celui de Messi.

Expliquant ses points forts à The Athletic, Vieira a déclaré : "J'aime Ronaldo et Messi. J'aime Messi à cause de son style de jeu. C'est comme le mien - gaucher, certaines des mêmes qualités.

"Et Ronaldo, non pas parce qu'il est portugais, mais à cause de son travail acharné et de sa mentalité. C'est incroyable. Et il marque beaucoup de buts. Ce sont des joueurs incroyables".

Vieira suit maintenant un chemin similaire à celui de Ronaldo, qui avait lui rejoint Manchester United, et un certain nombre de collègues internationaux qu'il regarde pour s'inspirer.

Vieira a ajouté à propos de son défi en Premier League : "C'est le meilleur championnat du monde. L'Angleterre a toujours été très attrayante pour moi. De grands joueurs portugais ont joué ici : Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Joao Cancelo. Je veux les suivre.

"J'ai toujours rêvé de jouer pour Porto quand j'étais jeune. Mais mon vrai rêve était de jouer en Premier League."

Quelle est la meilleure position de Fabio Vieira ?

Vieira a beaucoup à prouver avant de pouvoir prétendre côtoyer d'autres stars portugaises en Angleterre, mais une opportunité de prouver sa valeur est sur le point de se présenter.

Il a ajouté sur la position qui lui permettrait de s'épanouir le plus facilement à l'Emirates Stadium : "Le manager m'a dit qu'il sait que je peux jouer comme milieu de terrain - n°8, n°10 - ou sur l'aile, côté gauche ou côté droit. Ils savent que je suis un joueur polyvalent.

"Je préfère le numéro 10. C'est ma vraie position."