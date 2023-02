Arsenal - Everton : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Arsenal - Everton : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Arsenal a une chance unique de se redonner un peu d'air en tête de la Premier League. Leader du championnat avec deux points d'avance sur Manchester City, le club londonien doit profiter de son match en retard face à Everton pour se reconstituer un petit matelas. Les Gunners semblent avoir laissés leurs récentes déboires derrière eux après une belle victoire à Leicester le week-end dernier.

Arsenal relance la machine à gagner

En quête de son premier titre de champion d'Angleterre en 19 ans, Arsenal semblait s'être essoufflé ces dernières semaines en ayant pris seulement deux points sur neuf possibles au début du mois de février. Mais après son premier clean sheet en six matches de Premier League face à Leicester, Arsenal a retrouvé la confiance nécessaire pour reprendre sa marche en avant et tenir la dragée haute à Manchester City jusqu'au bout.

Premier relégable, Everton souffle le chaud et le froid depuis l'arrivée de Sean Dyche à sa tête. Le nouveau coach des Toffees compte deux victoires et deux défaites pour ses quatre premiers matches de Premier League, alternant d'un match à l'autre entre une victoire et une défaite. Si cette série venait à se poursuivre, cela voudrait dire que les Toffees seraient aller faire un énorme coup à l'Emirates Stadium.

Everton est loin d'être distancé dans la course au maintien puisque sept équipes se tiennent en à peine quatre points. Une victoire à l'extérieur contre un prétendant au titre serait un bonus non négligeable pour Sean Dyche et ses hommes. Pas sûr, toutefois, qu'Arsenal n'ait l'intention de perdre des points devant son public.

Horaire et lieu du match Arsenal - Everton

Ville : Londres

Londres Stade : Emirates Stadium

Emirates Stadium Heure : 20:45 UTC+1 (heure française) / 19:45 GMT / 20:45 UTC+1 (BST) / 14:45 EST / 11:45 PST

Sur quelle chaîne TV voir Arsenal - Everton ?

Arsenal-Everton

Premier League

Mercredi 1 mars

20h45 sur Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h30 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle d'Arsenal et d'Everton

Arsenal : DNDVV



Everton : DVDVD

Les blessés et absents d'Arsenal et d'Everton :

Pour cette rencontre en retard, Mikel Arteta pourra bénéficier de l'ensemble de son effectif à l'exception de Mohamed Elneny.

De son côté, Everton devra faire sans Dominic Calvert-Lewin et Andros Townsend, blessés.

Les équipes probables

XI de départ d'Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Jorginho, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli - Nketiah.

XI de départ d'Everton : Pickford – Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko – Gueye - Iwobi, Onana, Doucouré, McNeil - Maupay.