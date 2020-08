Arsenal - Dani Ceballos : "Je n'ai pas encore parlé au Real Madrid"

Prêté par le Real Madrid à Arsenal cette saison, le milieu Dani Ceballos, ne sait toujours pas s'il va rester à Londres ou retourner en Espagne.

Il n'entre plus dans les plans de Zinédine Zidane au et est très apprécié par Mikel Arteta à . Sur le papier, l'avenir proche de Dani Ceballos semble tout tracé. Prêté par le Real Madrid aux Gunners, l'Espagnol ne sait pourtant pas où il évoluera la saison prochaine.

"Je n'ai pas encore parlé au Real Madrid"

Alors, retourner dans la capitale espagnole ou rester dans la capitale britannique ? Comme en témoignent ses récentes déclarations, l'Espagnol est dans l'incertitude totale à l'heure actuelle. "Je n'ai pas encore parlé au Real Madrid, mais n'importe quel joueur qui porte ce maillot est heureux. Comparé à n'importe quel club du monde, le Real Madrid est le meilleur. Il faut attendre de voir s'ils remontent contre et à partir de là, nous discuterons de mon avenir", a-t-il confié aux médias.



Dani Ceballos : "La vérité c’est que je suis heureux à Arsenal"

"Pour le moment je profite, je ne pense pas à savoir si je vais jouer pour le Real Madrid, Arsenal ou un autre club", a ensuite précisé le milieu offensif, après la victoire d'Arsenal contre à Wembley (2-1). "Je fais partie de ceux qui disent que lorsque vous êtes heureux, vous développez votre jeu. En ce moment je suis heureux, mais il est temps de me reposer à la maison avec ma famille, avec ma petite amie, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je suis seul à Londres depuis cinq ou six mois, alors maintenant le moment est venu d'être avec eux et de réfléchir à la prochaine saison", a enfin ajouté Dani Ceballos. Un repos bien mérité après un titre remporté.